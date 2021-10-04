ПСК готовит энергообъекты Карелии к зиме: график отключений электроэнергии

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности ведет неотложные ремонты на линиях электропередачи и подстанциях.
Энергетики предупреждают потребителей, что ремонтные работы в электрических сетях невозможно вести без временных отключений электроэнергии. «Ремонты и модернизация сетей позволят значительно уменьшить риски ЧП на энергообъектах в предстоящие холода», - поясняют к компании.
Временные отключения электроэнергии с 4 по 10 октября возможны:
Калевальский национальный район:
- 4 и 5 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая (частично), Лесная, Студенческая.
- 4 октября с 13.00 до 18.00. Поселки Луусалми, Кепа.
- 6 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная, Советская (частично), Набережная (частично).
- 8 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица 70 лет Октября.
Кемский муниципальный район:
- 6 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-49, 49-А), Мосорина (дома 3, 5), здания Центра социального обслуживания населения, «Госстраха», РГЦ «Недвижимость», детского сада № 2.
- 7 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Вокзальная, Набережная (дом 12), здание пожарного депо.
- 8 сентября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улицы Боломорская, Загородная, Поморская, Ленина (дома 46, 48).
Кондопожский муниципальный район:
- 4 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Cандальская набережная (дома 47-49).
- 4 октября с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (частично).
- 5 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок: СОТы «Черёмушки», «Рябинушки»; деревня Лукино: СОТы «Приморье», «Взморье».
- 6 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.
- 6 и 7 октября с 9.00 до 15.30. Деревни Эльмус, Святнаволок.
- 7 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Солнечная.
- 8 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 51).
Костомукшский городской округ:
- 5 октября с 11.00 до 13.00. Деревня Вокнаволок: улицы Перкова (частично), Калевальская, Совхозная, Набережная (частично), Перттунена (частично).
- 5 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок (полностью).
- 7 октября с 00.00 до 2.00. Поселок Контокки.
Лоухский муниципальный район:
- С 4 по 10 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 4 и 5 октября с 13.00 до 14.00. Поселок Челмужи.
- 5 октября с 13.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улицы Советская, Карла Маркса (обе частично).
Олонецкий национальный район:
- С 4 по 10 октября с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье (частично). Потребители будут запитаны от передвижной дизельэлектростанции, кроме с 9.00 до 9.15 и с 16.45 до 17.00.
- 4 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 1-6), Володарского (дом 2), Свободы (дома 1-6), Комсомольская (дом 7), переулок Партизанский, здания магазинов «Пятерочка», «4 сезона» и магазина одежды.
- 4 октября с 11.30 до 12.00. Город Олонец: улицы 30-летия Победы, Розы Люксембург, Урицкого (дома 11, 13, 15), Свирских дивизий (дом 3-А), Пушкина (частично), Речная, Карла Маркса (частично), Володарского (дома 5-10), Свободы (дома 7, 8, 8-А, 8-Б, 11, 16-А).
- 4 октября с 13.00 до 14.30. Город Олонец: улицы Пушкина (частично), Розы Люксембург, Речная, Карла Маркса (частично).
- С 4 по 8 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.
- 6 и 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1); деревня Судалица.
Питкярантский муниципальный район:
- 4 октября с 8.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы 2-й строительный квартал, Горького (частично), Калинина.
- 6 и 7 октября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (частично).
Прионежский муниципальный район:
- С 4 по 10 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Таржеполь.
- С 4 по 10 октября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.
- 4 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Владимирский.
- 5 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 133-137), переулок Новый, здания больницы, котельной, АТС, магазинов «Лира», «РайПо».
- 5 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.
- 5 октября с 10.00 до 13.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, СНТ в окрестностях этих деревень.
- 6 октября с 12.00 до 16.00. Деревня Косалма: здания Республиканской психиатрической больницы, СОТ Творческих союзов Карелии, местечко Ангозеро.
- 6 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва: здание дома-интерната.
- 7 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.
- 7 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Дачная, Лесная, Зеленая, Солнечная, Парковая, переулок Хвойный.
- 7 октября с 10.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный, Садовый, Школьный, здания хлебопекарни и детского сада «Солнышко».
- 8 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-110), Набережная, Совхозная.
- 8 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, Порожки.
Пряжинский национальный район:
- С 5 по 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Дружинина.
- 7 октября с 10.00 до 17.00. Местечко Падозеро: 33-й километр, 28 километр, станция Падозеро.
- 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Новая, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная.
Сегежский муниципальный район:
- 4 и 5 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: садово-огородные товарищества в пригородной зоне.
- 4, 6 и 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Анохина, Анны Лисициной, Линдозерская.
- 5 октября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.
- 6 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Кирова (дома 11-25), здания «Почты России», торговые павильоны по улице Кирова.
- 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: промышленная зона.
- 8 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Анохина, Анны Лисициной, Линдозерская.
Сортавальский муниципальный район:
- 4 октября с 9.00 до 17.00. Поселки Заречье и Красная Горка.
Лахденпохский муниципальный район:
- С 4 по 8 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Садовая, Школьная, Заходского, Холмистая, здание районной прокуратуры, МКУ «КЦСОН», школьный стадион.