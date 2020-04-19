Прионежская сетевая компания информирует потребителей электроэнергии о возможных отключениях 

В связи с производством неотложных ремонтов на энергообъектах в населенных пунктах на территории Карелии возможны отключения электроэнергии.

Ремонты в электрических сетях в зоне ответственности АО "Прионежская сетевая компания" проводятся для повышения надежности энергоснабжения. Потребителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район

- С 20 по 23 апреля с 14 до 17 часов, поселок Луусалми;

- 23 апреля, деревня Юшкозеро: улицы Советская, Лесная, Набережная (частично).

Кемский муниципальный район

- 20 апреля с 11 до 16 часов, Кемь: улица Полярная (частично), гостиница "Кемь";

- С 20 по 24 апреля с 13 до 17 часов: поселок Рабочеостровск: улицы Поморская, Набережная, Вокзальная;

- 21 апреля с 13 до 15 часов, поселок Кузема: улицы Титова, Советской Армии, Лесная, Гагарина, Дачная (здание Администрации, пожарное депо, водонасосная станция, клуб);

- 22 апреля с 11 до 16 часов, поселок Авнепорог;

- 23 апреля с 9 до 12 часов, Кемь: Пролетарский проспект, дом 42;

- 24 апреля с 13 до 16 часов, поселок Кривой Порог (фильтровальная станция).

Кондопожский муниципальный район

- 21 апреля с 10 до 14 часов, поселок Гирвас: улица Советская (частично).

Лоухский муниципальный район

- с 20 по 24 апреля с 13 до 17 часов, поселок Лоухи (пожарная часть, водозабор, поликлиника);

- 21 и 22 апреля с 10 до 16 часов, поселки Плотина, Чкаловский, урочище Кереть;

- 23 апреля с 12.30 до 15.30, поселок Тэдино.

Медвежьегорский муниципальный район

- С 20 по 28 апреля с 9 до 16 часов, деревни Сельги, Погост, Гумарино;

- 20 апреля с 14 до 15 часов, Медвежьегорск: улицы Повенецкая, Мира (обе частично);

- 20 апреля с 10 до 14 часов, остров Кижи: музей, пожарное депо;

- С 20 по 26 апреля с 8 до 9 и с 16 до 17 часов, поселки Возрицы, Волозеро, деревня Тихвин Бор;

- 21 апреля с 9 до 12 часов, поселок Габсельга, деревни Лобское, Пигматка.

Муезерский муниципальный район

- 20 апреля с 10 до 12 часов, поселок Ледмозеро: улица Антикайнена, переулок Школьный (все частично).

Олонецкий национальный район

- 20 апреля с 13.30 до 16.30, Олонец: улицы Свободы, Володарского, Чкалова (все частично);

- 20 и 21 апреля с 10 до 16 часов, деревня Гушкала;

- 21 апреля с 13.30 до 16.30, Олонец: улицы Зеленая, Ключевая, Новая, Луначарского, переулок Новый;

- 22 апреля с 9 до 14 часов, Олонец, улицы Октябрьская, Пролетарская, Титова, Буденного (все частично), здания ГИБДД и Дома престарелых;

- 22 апреля с 9 до 10 и с 16 до 17 часов, Олонец: улицы Егорова, Звездиной, Свободы, Мичурина, Чкалова, Свирских дивизий, Петроградских курсантов, Строительная, Ладожская, Полевая, Инженерная, Володарского, Красноармейская, Нитская, Карла Маркса, Урицкого, Ленина, Полевая, Цветочная, Брендоева (все частично). Деревня Судалица: улица Луговая (частично);

- С 22 по 24 апреля с 9 до 17 часов, Олонец: улицы Полевая, Луговая (обе частично);

- 23 апреля с 9 до 12 часов, Олонец: улицы Урицкого, Ленина, Свирских дивизий (все частично);

- 24 апреля с 10 до 16 часов, поселок Нурмойла: улица Озерная.

Питкярантский муниципальный район

- 20 апреля с 10 до 13 часов, Питкяранта: улицы Ленина, Ладожская (обе частично);

- 22 апреля с 10 до 14 часов, поселок Ляскеля: улицы Малая Лесная, Октябрьская;

- 23 апреля с 10 до 14 часов, поселок Ляскеля: улицы Вуалиоки, Октябрьская.

Прионежский муниципальный район

- 20 апреля с 10 до 16 часов, деревня Верховье: улица Биричево, переулок Владимирский, Хутор. Деревня Косалма. Поселок Ладва: Улицы Комсомольская (частично), Набережная, Совхозная. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Октябрьская (все частично);

- 20 и 21 апреля с 10 до 16 часов, село Деревянное: улицы Луговая, Хвойная;

- С 20 по 24 апреля с 10 до 16 часов, деревня Ужесельга: улицы Центральная, Дачная, Интернациональная, переулок Олимпийский (все частично);

- 20 и 21 апреля с 9 до 16 часов, Деревня Педасельга;

- 21 апреля с 10 до 15 часов, деревня Бесовец: улицы Городок, Верхняя, Солнечная, Луговая. Поселок Чална: улицы Комсомольская, Новая, Хвойная, Дружинина, Березовая, Сушевича;

- 21 апреля с 13 до 16 часов, деревня Верхний Бесовец (частично);

- 22 и 23 апреля с 10 до 16 часов, местечко Лососиное;

- 22 апреля с 9 до 16 часов, поселок Ладва: Улицы Комсомольская, Пролетарская, контора совхоза "Маяк". Село Деревянное: улицы Верхнеручейная, переулки Пайский, Крымский, Онежский. Поселок Пухта;

- 23 апреля с 10 до 13 часов, деревня Верхние Виданы: улица Кузьминская;

- 23 апреля с 13 до 16 часов, деревня Верхний Бесовец: улица Мирная (частично);

- 24 апреля с 10 до 13 часов, деревня Нижний Бесовец (частично);

- 24 апреля с 13 до 16 часов, деревня Верхний Бесовец (СНТ "Березка").

Сегежский муниципальный район

- 20 апреля с 9.30 до 10.30, Сегежа: улица Лесокультурная (частично);

- 22 апреля с 9 до 16 часов, поселок Надвоицы (частично);

- 22 апреля с 13.30 до 14.30, Сегежа: улица Линдозерская (частично);

- 23 апреля с 9 до 11.30, Сегежа: Приозерная, Первомайская, Подгорная, переулок Первомайский (все частично).

Сортавальский муниципальный район

- 20 апреля с 9 до 16 часов, Сортавала: улицы Пушкина, Локомотивная, Зеленая, Цветочная, Фабричная (частично), переулки Зеленый, Локомотивный, Радужный, железнодорожный переезд;

- С 20 по 24 апреля с 10 до 16 часов, поселок Вяртсиля: улицы Полевая, Красноармейская, Ленина, Строительная;

- 21 апреля с 10 до 15 часов, местечко Кирьявалахти: Дом Композиторов.

Лахденпохский муниципальный район

- С 20 по 24 апреля с 9 до 15 часов, Лахденпохья: улицы Трубачева, Зеленая (обе частично);

- 20 апреля с 9 до 17 часов, Лахденпохья: Ленинградское шоссе;

- 21 апреля с 9 до 17 часов, поселок Сорола;

- 23 и 24 апреля с 9 до 17 часов, Лахденпохья: улица Бусалова, телевышка.

Петрозаводский городской округ

- 21 апреля с 10 до 16 часов, поселок Соломенное: Ялгубское шоссе (частично), улицы Наволокская, Родниковая;

- 24 апреля с 10 до 16 часов, поселок Соломенное: улицы Горная, Ботаническая (частично), переулок Брекчиевый, Громовский проезд.