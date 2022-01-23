Прионежская сетевая компания модернизирует ЛЭП в Медвежьегорском районе Карелии 

В результате произведенного ремонта повысится надежность энергоснабжения двух шлюзов Беломорско-Балтийского канала.

В рамках Ремонтной программы компании на 2022 год на предстоящей неделе продолжатся неотложные работы на энергообъектах. В АО «ПСК» пояснили, что эти работы невозможно проводить без временных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

С 24 по 30 января временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 24 января с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

- 28 января с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Октябрьская.

Кемский муниципальный район:

- С 24 по 30 января с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро, деревня Панозеро.

- 21 и 24 января с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-33), переулок Юбилейный (дома 1-6).

Кондопожский муниципальный район:

- 24 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: деревня Сюрьга.

- 25 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Карельская (нечетная сторона).

- 26 и 27 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

- 26 января с 10.00 до 14.00. Деревня Святнаволок.

Лоухский муниципальный район:

- 25 января с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улицы Платонова, Чупинка (частично), Коргуева (дом 14).

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 24 по 30 января с 9.00 до 17.00. Шлюз № 8, шлюз № 9 Беломорско-Балтийского канала.

Муезерский муниципальный район:

- 24 января с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания АЗС, средней школы, пилорамы.

- 26 января с 10.00 до 15.00. Поселок Мотко.

Олонецкий национальный район:

- 24 января с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулки Чкалова и Егорова, светофоры.

- 24 января с 9.00 до 13.00. Деревня Верховье (частично).

- 24 и 26 января с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская (дома 1-14), Свирских Дивизий (дома 9, 11, 12).

- 24 января с 14.00 до 16.00. Деревня Тенгусельга.

- 25 января с 9.00 до 11.00. Деревня Мегрега: улица БМК.

- 25 января с 11.00 до 13.00. Деревня Мегрега: улицы Советская, Молодежная, Новая.

- 25 января с 14.30 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Садовая.

- 26 и 27 января с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Садовая, Дружбы Народов.

- 26 января с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Онежская, Сортавальская, Молодежная, переулок Онежский.

- 26 января с 13.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улица Леселидзе (дом 57-А).

- 26 января с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-й Пятилетки, Набережная, Первомайская, Заводская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А – 110), Пионерская, Луговая, Новая, переулок Заводской, здания пожарной части, «Почты России», Сбербанка, детского сада «Ромашка».

- 28 января с 9.00 до 16.00. Деревня Тахтасово (дома 1-А, 1-Б, 1-В), здание водонасосной станции.

Питкярантский муниципальный район:

- 24 января с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Родниковая, здание пилорамы.

- 24 января с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Привокзальная (дома 2, 4, 5, 6, 6-А, 13, 17-А, 19), здания гаражей.

- С 25 по 28 января с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Лесная (дома 1, 3-10), Октябрьская (дома 1-25), Центральная (дома 6, 8, 10), Лесная (дом 2), переулок Речной (дома 1-5).

Прионежский муниципальный район:

- 24 января с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное, деревня Лососинное, детский лагерь «Искорка»; поселок Ладва: улица Комсомольская (дома 5, 6, 6-А).

- С 24 по 28 января 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 25 января с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-Д, 110), Набережная, Совхозная.

- 26 и 27 января с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (дома 35, 37, 39, 40, 41, 42), Лыжная.

- 26 января с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга; деревня Порожек: СНТ «Порожки»; поселок Мелиоративный: улицы Лесная, Строительная.

- 27 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга.

- 27 и 28 января с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Наволокская, Родниковая, Ялгубское шоссе, проезд Громовский.

Пряжинский национальный район:

- 24 и 25 января с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Заречная, Таежная.

Сегежский муниципальный район:

- С 24 по 30 января с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- 25 января с 10.00 до 12.00. Поселок Олений.

Лахденпохский муниципальный район:

- 24 и 25 января с 10.00 до 17.00. Поселок Сорола.