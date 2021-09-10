Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных плановых отключениях электроэнергии 

В рамках реализации Ремонтной программы на 2021 год АО «ПСК» продолжает подготовку энергообъектов к работе в зимних условиях.

Энергетики предупреждают, что работы по ремонту и модернизации электрических сетей невозможно вести без временных отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 13 по 18 сентября возможны:

Прионежский муниципальный район:

— С 13 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

— С 13 по 17 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.

— С 13 по 16 сентября с 9.00. до 16.00. Деревня Педасельга.

— С 14 по 16 сентября с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Цветочная, Озерная.

— 14 сентября с 13.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Сфера», «Северные просторы», «Астра», «Речной», «Деревенский дом».

Пряжинский национальный район:

— С 13 по 16 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный бор.

Петрозаводский городской округ:

— 13 сентября с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: здание АЗС-5 («Петро-ойл»).

— 13 сентября с 13.00 до 16.00. Город Петрозаводск: Южная Промышленная зона, здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

— 16 сентября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: бульвар Интернационалистов, здание ООО «Модерн-инвест».

Кондопожский муниципальный район:

— 13 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Новый.

— 13 и 14 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

— 14 сентября с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Водник».

— 14 сентября с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Энергетик».

— 15 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 13 по 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина.

— 15 сентября с 8.00 до 17.00. Поселки: Евгора, Терманы, Падун, Ахвеламби; село Паданы; деревни: Сельга, Сесьярви, Сяргозеро, Шалговаара, Маслозеро, Елмозеро, Юккогуба, Чебино.

Муезерский муниципальный район:

— 13 сентября с 8.00 до 11.00, 14 сентября с 9.00 до 18.00 и 16 сентября с 9.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

— С 13 по 18 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Старые Лендеры.

— 13 сентября с 8.00 до 9.00, 14 сентября с 16.00 до 17.00 и 16 сентября с 16.00 до 18.00. Поселок Пенинга.

Кемский муниципальный район:

— 13 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Вочаж.

— 15 сентября с 13.30 до 20.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), здание детского сада.

— 15 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А, 5, 6, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Лесная, Новая, Строителей, Ручьевая, Комсомольская (дома 44, 46, 48, 50, 52), здание средней школы.

Лоухский муниципальный район:

— 14 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи (частично).

— 14 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

— 15 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чупа (частично).

Сортавальский муниципальный район:

— 13 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Кирова (дом 6), Октябрьская (дом 4).

Костомукшский городской округ:

— 15 сентября с 13.30 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная, Строителей (дом 5).

Сегежский муниципальный район:

— 13 сентября с 13.30 до 15.30, 14 сентября с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30, 15 сентября с 8.30 до 17.00, 16 сентября с 9.30 до 14.00. Деревня Вожмогора.

— 15 сентября с 9.30 до 11.00. Деревня Валдай.

— 13 сентября с 9.00 до 12.00, 14 сентября с 9.00 до 12.00, 15 сентября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной, Подгорный.

— 15 сентября с 10.30 до 13.00. Поселок Черный Порог.