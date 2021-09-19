Прионежская сетевая компания предупреждает о временных отключениях электроэнергии в связи с ремонтными работами

В АО «ПСК» продолжают выполнять Ремонтную программу на 2021 год.

В зоне ответственности компании идут работы по ремонту и модернизации энергообъектов, а также по расчистке трасс ЛЭП и присоединению новых потребителей к электросетям.

Энергетики напоминают, что эти работы не могут быть выполнены без временных отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 20 по 26 сентября возможны:

Калевальский национальный район:

— 20 сентября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улица 70 лет Октября.

— 22 сентября с 8.00 до 18.00. Поселок Кепа.

Кемский муниципальный район:

— С 20 по 24 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

— 20 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная.

— 22 и 23 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Советов, Пашкова, Нигозерская набережная, Карельская, переулки Каменистый, Нигозерский.

— 23 сентября с 9.30 до 15.00. Город Кондопога: улица Новокирпичная (дома 13-20, 15-А, 19-А).

— 24 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Костомукшский городской округ:

— 21 сентября с 9.00 до 10.00 и с 18.00 до 19.00. Город Костомукша: СНТ «Стан», «Инфра-1», «Поляна-1», гостиничный комплекс «Фрегат», вышка «Мегафон».

— 22 сентября с 13.30 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная, здания детского дома и администрации Костомукшского городского округа.

— 23 сентября с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: СНТ «Родник», «Норд», «Радуга», «Ниемиярви», «Шарияярви», «Люття», комплекс отдыха АО «Карельский окатыш»; железнодорожная станция Кивиярви.

Лоухский муниципальный район:

— 21 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Сосновый.

— 22 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: РТПЦ.

— 22 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 20 сентября с 14.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: вышки «Мегафон» и «Теле-2».

— С 20 по 22 сентября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Крупской.

— 21 сентября с 13.00 до 17.00. Деревня Сигово.

— 22 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Немино.

Олонецкий национальный район:

— 20 сентября с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Заречная, Школьная, Набережная, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Комсомольская, переулок Набережный, здание детского сада «Росинка».

— 20 сентября с 9.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А — 35, кроме домов 24-26), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 2-56), Луначарского (дома 1-14), переулок Буденного.

— 20 сентября с 11.00 до 11.20 и с 14.40 до 15.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 17, 19), Железнодорожная, Студитова, Привокзальная, Титова (дома 6-30), Пролетарская (дома 17-25), Коммунальная, Майская (дома 1-11), Карла Либкнехта (дома 20-23), переулки Железнодорожный, Карла Либкнехта.

— 20 сентября с 11.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-15), Лесная, Новая, Луначарского (дома 30-33), Зеленая, Светлая, Станция Олонец, переулок Новый, здание железнодорожного вокзала.

— 22 сентября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

— 23 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Видлица: улица Новая.

— 23 сентября с 13.30 до 16.00 и 24 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

Прионежский муниципальный район:

— С 20 по 24 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

— С 20 по 24 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.

— 23 сентября с 10.00 до 17.00. Комплекс зданий базы «Шуйская Чупа».

Сегежский муниципальный район:

— 20 сентября с 9.30 до 15.00. Поселок Табой Порог: улица Школьная.

— 21 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: порт.

Сортавальский муниципальный район:

— 20 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Рантуэ.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 20 по 24 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола.