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Энергетики Карелии предупреждают о возможных временных отключениях электроэнергии

Новости. Общество
11:36, 28 Июня 2021
фото: © АО «ПСК»

В рамках Ремонтной программы на 2021 год АО «ПСК» продолжает работы в электрических сетях, направленные на повышение качества энергоснабжения.

Представители Прионежской сетевой компании предупреждают, что неотложные ремонты и работы по расчистке трасс ЛЭП невозможно проводить без временных отключений электроэнергии и просят потребителей отнестись к этому с пониманием.

С 28 июня по 4 июля временные отключения возможны:

Лахденпохский муниципальный район:

— С 28 по 30 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, Ленина, Зеленая, Загородная, Суворова, Трубачева, Малиновского, Холмистая, Спортивная, Первомайская, Пионерская, Школьная, Карельская, Заречная, Строителей, переулки Речной и Мелиоративный. 

Кемский муниципальный район:

— С 29 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 29 июня с 9.00 до 10.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64),  здание котельной № 11.

— 29 июня с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Каменева (дома 1, 6), Мельничная, Большой Пудас, Малышева (дом 3). 

Сегежский муниципальный район:

— 28 и 29 июня с 8.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор: здания колонии- поселения, ДРСУ, ООО «Арсенал». 

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 28 по 30 июня с 9.00 до 20.00. Поселок Ламбасручей: здания АЗС, ретранслятор, пекарни, клуба, АТС, ФАПа, магазина, библиотеки, «Почты России», школы, форелевое хозяйство.

— 29 июня с 8.30 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Кольцевая, Володарского, Первомайская, Комсомольская, Красноармейская, Островского, Пушкина, Загородная, Гоголя, Куйбышева, Лермонтова, Куйбышева, переулок Каменный. 

Прионежский муниципальный район:

— 28 июня с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 16.00. Станция Деревянка: улица Новинка, здание детского сада «Солнышко»; поселок Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный и Школьный, здания амбулатории, школы № 5, поселковой администрации, пекарни, котельной.

— 28 и 29 июня с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Лесная, Комсомольская, переулок Лесной.

— С 28 июня по 2 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сиреневая, Озерная, Сенная, Ушкозерская, Березовая, Тупик, Озерная, Светлая.

— 29 июня с 00.00 до 20.00. Местечко Лососинное.

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Станция Орзега: СНТ «Сампо», «Медик», «Эфир», «Здоровье», «Березка — 3», «Светлячок», «Рубин», «Гея», «Ручеек». 

Олонецкий национальный район:

— С 28 июня по 2 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Луначарского, Ганичева, Крайняя, Песочная, здание котельной.

— 28 июня с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская, АЗС «Вектор», здания гаражей.

— 29 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулки Чкалова, Егорова, светофоры.

— 1 и 2 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), Володарского (дома 36-49), здание детского сада «Радуга», деревня Судалица. 

Кондопожский муниципальный район:

— 28 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

— 29 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Гирвас, Койкары, Уссуна, Святнаволок, Эльмус.

— 30 июня с 12.00 до 16.00. Местечко Лучевое. 

Лоухский муниципальный район:

— 29 и 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

— 1 июля с 10.30 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Новая, Ленина, Лесная (частично), здание водозабора. 

Пряжинский национальный район:

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, переулки Виданский, Зеленый.

— С 28 июня по 4 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Таежная, Заречная. 

Петрозаводский городской округ:

— 30 июня с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск: улица Чистая (частично). 

Калевальский национальный район:

— 28 июня с 9.00 до 10.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Карельская, Октябрьская, Комсомольская, здания поселковой администрации, «Почты России», ДРСУ. 

Костомукшский городской округ:

— 28 июня с 00.00 по 30 июля до 23.50. Город Костомукша: здания телецентра, мастерской В. В. Козырева, АЗС «Альпи», ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс».

— 29 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: гостиничный комплекс «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Инфра — 1», «Поляна — 1».

— 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: коттеджи по улице Ленинградской.

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Комментарии

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кир
2021-06-28 11:58:18
Александр Ершов молодец. Видно, что они работают, - сказал кот. :)
Элла Фитцжеральд
2021-06-28 11:49:10
Раз Лососинное отключат, то следовательно не будет завтра электричества еще и в Машезере, Чогозере и Шапшезере - они же все запитаны через Лососинное, у них односторонее электроснабжение, все "сидят" на одной линии, идущей из Птз.
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