Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях, связанных с производством ремонтов на энергообъектах

АО «ПСК» продолжает выполнение Ремонтной программы на 2021 год.

В компании отмечают, что проводимые ремонтные работы направлены и повышение надежности энергоснабжения и проводятся в рамках подготовки энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего сезона 2021–2022 гг.

Временные отключения электроэнергии с 26 июля по 1 августа возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 9:30 и с 16:30 до 17:00. Поселок Шалговаара.

— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 17:00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

— 26 июля с 10:00 до 12:00. Деревня Федотово.

— С 28 по 30 июля с 9:00 до 17:00. Поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная.

Кемский муниципальный район:

— С 26 июля по 1 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

— 26 июля с 9:30. до 17:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).

— 26 июля с 6:30 до 7:00 и с 20:30 до 21:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40), Загородная, Беломорская, Подужемская, Поморская, Слободская, переулок Рыбацкий; поселок Латушка.

— 26 июля с 10:00 до 14:00. Поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).

— 27 июля с 11:00 до 12:00. Город Кемь: здания пожарного депо, автомойки, вышки «Мегафон» и «Теле 2».

— 27 июля с 13:00 до 16:00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), Пролетарский проспект (дома 15, 17, 19), здания котельной № 2, Пенсионного фонда, Сбербанка, «Почты России».

— 28 июля с 9:00 до 11:00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 24).

— 29 июля с 8:30 до 13:00. Город Кемь: здание музыкальной школы.

— 29 июля с 9:00 до 12:00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 3, 6, 2).

Муезерский муниципальный район:

— 26 июля с 7:00 до 8:00 и 27 июля с 16:00 до 17:00. Поселок Волома.

— 28 июля с 7:00 до 8:00. Поселки Муезерский, Волома

— 29 июля с 16:00 до 17:00 Поселки Муезерский, Волома.

Кондопожский муниципальный район:

— 26 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Советов, переулок Каменистый.

— 27 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

— 29 июля с 9:00 до 13:00. Город Кондопога: улицы Солнечная, Комсомольская, Пролетарская, Максима Горького, здания школы № 1, детского сада № 7.

Калевальский национальный район:

— 28 июля с 10:00 до 11:00. Поселок Куусиниеми.

— 28 июля с 14:00 до 19:00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

— 29 и 30 июля с 10:00 до 13:00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

Сегежский муниципальный район:

— 27 июля с 12:00 до 15:00. Поселок Попов Порог.

— 28 июля с 10:00 до 15:00 Поселок Табой Порог.

— С 26 по 30 июля с 8:00 до 14:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

— 31 июля и 1 августа с 13:00 до 18:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.