Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях, связанных с производством ремонтов на энергообъектах

АО «ПСК» продолжает выполнение Ремонтной программы на 2021 год.
В компании отмечают, что проводимые ремонтные работы направлены и повышение надежности энергоснабжения и проводятся в рамках подготовки энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего сезона 2021–2022 гг.
Временные отключения электроэнергии с 26 июля по 1 августа возможны:
Медвежьегорский муниципальный район:
— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 9:30 и с 16:30 до 17:00. Поселок Шалговаара.
— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 17:00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.
— 26 июля с 10:00 до 12:00. Деревня Федотово.
— С 28 по 30 июля с 9:00 до 17:00. Поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная.
Кемский муниципальный район:
— С 26 июля по 1 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.
— 26 июля с 9:30. до 17:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).
— 26 июля с 6:30 до 7:00 и с 20:30 до 21:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40), Загородная, Беломорская, Подужемская, Поморская, Слободская, переулок Рыбацкий; поселок Латушка.
— 26 июля с 10:00 до 14:00. Поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).
— 27 июля с 11:00 до 12:00. Город Кемь: здания пожарного депо, автомойки, вышки «Мегафон» и «Теле 2».
— 27 июля с 13:00 до 16:00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), Пролетарский проспект (дома 15, 17, 19), здания котельной № 2, Пенсионного фонда, Сбербанка, «Почты России».
— 28 июля с 9:00 до 11:00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 24).
— 29 июля с 8:30 до 13:00. Город Кемь: здание музыкальной школы.
— 29 июля с 9:00 до 12:00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 3, 6, 2).
Муезерский муниципальный район:
— 26 июля с 7:00 до 8:00 и 27 июля с 16:00 до 17:00. Поселок Волома.
— 28 июля с 7:00 до 8:00. Поселки Муезерский, Волома
— 29 июля с 16:00 до 17:00 Поселки Муезерский, Волома.
Кондопожский муниципальный район:
— 26 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Советов, переулок Каменистый.
— 27 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Рябиновая.
— 29 июля с 9:00 до 13:00. Город Кондопога: улицы Солнечная, Комсомольская, Пролетарская, Максима Горького, здания школы № 1, детского сада № 7.
Калевальский национальный район:
— 28 июля с 10:00 до 11:00. Поселок Куусиниеми.
— 28 июля с 14:00 до 19:00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.
— 29 и 30 июля с 10:00 до 13:00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.
Сегежский муниципальный район:
— 27 июля с 12:00 до 15:00. Поселок Попов Порог.
— 28 июля с 10:00 до 15:00 Поселок Табой Порог.
— С 26 по 30 июля с 8:00 до 14:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.
— 31 июля и 1 августа с 13:00 до 18:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.
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