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Новости. Общество
10:32, 08 Мая 2018

Прионежская сетевая компания принесла удачу "Тиграм"

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В 2016 году "Прионежская сетевая компания" "взяла под крыло" петрозаводскую детскую хоккейную команду "Тигры", и будущие ледовые звезды энергетиков не подводят.

Команда "Тигры" была сформирована в столице Карелии в 2015 году из детей 2009 – 2011 годов рождения.

На момент создания этого спортивного коллектива самому старшему игроку было 6, а самому младшему – 4 года.

"За время существования команды мы уже приняли участие в турнирах, которые проходили в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Кондопоге, - рассказал главный тренер команды Виталий Тиначев. – Результаты, обычно, показываем хорошие, призовые места, в основном. И успехи достигнуты, в том числе, благодаря помощи Прионежской сетевой компании".

АО "ПСК" помогло юным хоккеистам сначала приобрести амуницию для вратарей, а недавно при содействии энергетиков был разработан новый дизайн формы, которую изготовили и закупили. Теперь на свитерах "Тигров" красуется логотип Прионежской сетевой компании.

Несколько дней назад "Тигры" приехали из Санкт-Петербурга с крупного турнира ICE RINK CUP, в котором участвовало девять команд, и привезли "серебро".

"Мы от души поздравляем ребят с удачным выступлением, с медалями! - говорит руководство АО "ПСК". – Желаем им дальнейших побед. "Тигры", можно сказать, теперь члены нашего коллектива энергетиков, и мы готовы им помогать и дальше".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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Комментарии

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Саныч
2018-05-08 11:11:48
Т.е. все эти расходы в тарифе? Или за счет чистой прибыли? В итоге за наш счет. Тогда я тоже спонсор и меценат.
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