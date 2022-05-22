Прионежская сетевая компания продолжает неотложные ремонты энергообъектов

Энергетики ведут плановую подготовку ЛЭП и подстанций к работе в холода. Также ведется работа по модернизации электросетевой инфраструктуры.

Энергетики напоминают, что проведение ремонтов может быть сопряжено с временными отключениями электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 23 по 29 мая временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 24 и 26 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

— 24 мая с 9.30 до 11.30. Поселок Боровой: улицы Советская (дома 8,10), Гористая (дом 2).

— 25 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Сосновая.

Кемский муниципальный район:

— 23 мая с 9.30 до 10.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91).

— 23 мая с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17).

— 24 мая с 9.30 до 10.30. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 10,11,13,14,15).

— 24 мая с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Кирова, Строителей, Калинина. Здание средней школы № 3.

— С 24 по 26 мая с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 25 мая с 9.00 до 10.30. Город Кемь: жилой фонд «6-й километр».

— 26 мая с 9.00 до 10.30. Город Кемь: здания магазина «Светофор», инкассации, складских помещений.

— 27 мая с 9.30 до 13.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

— 27 мая с 14.00 до 15.30. Поселок Вочаж: здание электрокотельной, СНТ «Локомотив», «Вагонник», «Березка», «Путеец».

Кондопожский муниципальный район:

— 23 мая с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Нигозерская набережная.

— 23 и 24 мая с 9.00 до 15.00. Деревня Верхняя Илемсельга.

— 23 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Гомсельга: СНТ «Вымпел».

— 24 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дом 4).

— 25 мая с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 12-А).

— 25 и 26 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога улицы Садовая (дома 33-39), Сандальская набережная (дома 45-116).

Лоухский муниципальный район:

— 24 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улицы Советская, Школьная.

— 25 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

— 26 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Сосновый: гаражные кооперативы.

Медвежьегорский муниципальный район:

С 23 по 27 мая с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск (поселок Южный): улицы Кондопожская, 23 июня, Анохина.

— 24 мая с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, п. Паданы, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Маслозеро, Сесьярви, Паданы, Шалговаара.

— С 24 по 29 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

— 25 мая с 9.00 до 14.00. Поселок Ахвенламби.

— 25 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная (дом 12).

— 26 и 27 мая с 12.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Огорелыши; деревни Немино, Сергиево, Данилово, Тихвин Бор, Возрицы, Волозеро.

Муезерский муниципальный район:

— 24 мая с 11.00 до 13.00. Поселок Тикша: улица Советская.

— 24 мая с 13.30 до 15.00. Поселок Тикша: улица Комсомольская.

Олонецкий национальный район:

— 23 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Полевая (дома 11-35), переулок Красноармейский (дома 6-8).

— 23 мая с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19), переулок Железнодорожный.

— 24 мая с 9.00 до 10.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Гористая, Октябрьская (дома 2, 3, 5, 7), Комсомольская.

— 24 мая с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова (дома 26-32), Звездиной (дома 13,15,17,19,21,25), Володарского (дома 14, 16), переулок Егорова.

— С 24 по 27 мая с 9.30 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий, улицы Новая, Октябрьская (дома 8-19), Лесная, Гористая (дома 1-10), здания «Почты России», магазина.

— 25 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24), переулок Буденного.

— 25 мая с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Полевая, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), переулок Красноармейский; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

— 26 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Школьная (дом 35), здания гаражей администрации Олонецкого муниципального района, МЧС, ГБУ РК Олонецкого муниципального района.

— С 26 по 29 мая с 9.30 до 17.00. Деревня Гушкала.

— 27 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Интерпоселок.

Питкярантский муниципальный район:

— 23 мая с 9.00 до 13.00. Поселок Юляристиойя.

Прионежкий муниципальный район:

— 23 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улица Строительная (частично).

— 23 мая с 13.00 до 16.00. Деревни Шуйская Чупа, Царевичи, Косалма.

— С 23 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Советская, Школьная, Диспетчерская, Гористая, здания средней школы, поселковой Администрации, «Почты России», котельной; деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный.

— С 24 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная.

— 25 мая с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Озерки», «Елочка», «Ветерок», «Строитель», «Мелодия», «Светофор», «Ручеек», «Медик», «Светлячок», «Рубин», «Березка-3», «Сампо», «Скороход», «Гея», «Лычная», местечко Елчезеро.

— С 25 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

Сегежский муниципальный район:

— 23 мая с 9.00 до 10.00. Поселок Надвоицы: улицы 50 Лет Октября, (дома 10-26).

— С 24 по 26 мая с 9.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СОТ «Елочка».

— 25 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: асфальтобетонный завод, ОАО «Арсенал».

— 26 мая с 9.00 до 18.00. Поселок Каменный Бор: улицы Стаханова, Советская, Набережная.

Сортавальский муниципальный район:

— 25 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ланденкюля.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 24 по 27 мая с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского, здания ООО «Лахденпохский водоканал», КНС № 2.