Прионежская сетевая компания продолжает подготовку к осенне-зимнему сезону 2021-2022

В зоне ответственности АО «ПСК» идут неотложные ремонты энергообъектов, расчистка трасс ЛЭП и работу по технологическому присоединению к сетям компании новых потребителей.

Проводить ремонтные работы в электрических сетях невозможно без временных отключений потребителей. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

С 21 по 27 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 21 июня с 11.00 до 16.00. Поселки Кепа, Луусалми.

Кемский муниципальный район:

— 21 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: Кольцевая, Белопорожская (дома 6, 7), здание котельной.

— 21 июня с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Заречная, Сенная, Болотная, Школьная, Первомайская.

— С 22 по 25 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 22 июня с 9.30 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Комсомольская, Советская, 1-й Пятилетки, Пролетарская.

— 23 июня с 10.00 до 16.30. Поселок Кузема: улица Приморская, Титова, Советской армии, Лесная, Гагарина, Дачная, 1-я Лесная, здания пожарного депо, водонасосной станции.

— 24 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог.

— 25 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная, здания «Почты России», школы, фильтровальной станции.

Кондопожский муниципальный район:

— С 21 по 25 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

Лоухский муниципальный район:

— 21 июня с 22.00 по 22 июня до 6.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

— 22 июня с 22.00 по 23 июня до 6.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

— 21 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Амбарный: улицы Северная, Набережная, Советская, Лесная, Школьная, Новая, Гористая, Поселковая, Ленина, Железнодорожная, переулок Набережный, здания ФАПа, котельной, школы, поселковой администрации, «Почты России».

— 22 июня с 10.00 до 11.00. Поселок Плотина.

— 22 июня с 11.00 до 12.00. Поселок Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 21 по 25 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Григорьева, Пионерская, Подгорная, Меккелева, Первомайская, Студенческая, Советская, Северная, Комсомольская, Коммунистов, Садовая, Лесная, Ленина, Каменистая, Свердлова, Колхозная, Молодежная, Набережная, Гористая, здания АТС, ретранслятора, дома культуры, ГБСУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат», библиотеки, поселковой администрации, амбулатории, пожарной части, турбазы «Навигатор», «Почты России».

— С 21 по 25 июня с 8.30 до 17.00. Деревни Сергиево, Огорелыши, Данилово.

Олонецкий национальный район:

— 21 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Луначарского, Ганичева, Крайняя, Песочная, здание котельной.

— 22 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская, Украинская (дома 24-37).

— С 22 июня с 23.00 до 23 июня до 6.00. Город Олонец.

— 23 июня с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Заводская.

— 24 июня с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Новая, переулок Ягодный.

— 25 июня с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Зеленая; поселок Ильинский: улица Ганичева.

Прионежский муниципальный район:

— 21 июня с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес».

— 21 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Лесная, Луговая, Хвойная, Юбилейная, Пудожская, Весенняя, переулки Дружбы, Ключевской.

— С 21 по 25 июня с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: Набережная, Молодежная, Новоселов, Пудожская, Лесная, Березовая, Кикинова.

— 22 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Намоево: СОТ «Намоево».

— 22 и 23 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: СНТ «Белые ключи», ООО «Вода Карелии».

— 23 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега; деревня Шуйская Чупа (частично).

— 24 и 25 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная, здание «Агроводснаба».

— 25 июня с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

— 28 июня с 15.00 до 16.00. Станция Деревянка: улица Новинка, здание детского сада «Солнышко»; поселок Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Заречная, переулки Школьный, Радужный, здания амбулатории, школы № 5, поселковой администрации, котельной.

Пряжинский национальный район:

— С 21 по 27 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Таежная, Заречная.

— 22 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Ленина, Гусева, Шоссейная (частично), Заречная.

— 23 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Ленина, Пушкина.

— 24 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Октябрьская, Шоссейная (частично).

Сегежский муниципальный район:

— 21 и 22 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Черный Порог.

— 23 июня с 8.30 до 13.30. Поселок Каменный Бор: здания колонии-поселения, ДРСУ, ООО «Арсенал».

-24 июня с 8.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор: здания колонии-поселения, ДРСУ, ООО «Арсенал».

Сортавальский муниципальный район:

— 22 июня с 8.00 до 17.00. Поселки Рускеала (частично), Маткасельга; станция Маткасельга.

— 23 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Лахденкюля.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 21 по 25 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, Карельская, Заречная, Новая, Строителей, переулок Речной.