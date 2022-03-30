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Прионежская сетевая компания продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей 

Новости. Общество
12:31, 11 Апреля 2022
фото: © АО «ПСК»

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АО «ПСК» в рамках Ремонтной программы на 2022 год ведет неотложные ремонты энергообъектов по всей зоне своей ответственности

Энергетики напоминают, что ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях могут выполняться только при временных отключениях энергообъектов и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 11 по 17 апреля возможны:

Калевальский национальный район:

- 12 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

- 12 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

- 12 апреля с 12.00 до 15.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 12 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 21, 24).

- 13 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина (частично), переулок Дорожный, хутор Ухтинский.

- 14 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Энергетиков.

Кемский муниципальный район:

- 12 апреля с 6.30 до 19.00. Город Кемь: здания взрослой и детской поликлиник, гаража Кемской ЦРБ.

- 12 апреля с 10.30 до 12.30. Город Кемь: здания Кемской ЦРБ (отделения хирургии, ИТАР), котельной № 7.

Кондопожский муниципальный район:

- С 11 по 17 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас, Деревня Койкары.

- 12 апреля с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Солнечная, Энтузиастов (правая сторона).

- 12 апреля с 9.35 до 10.00. Город Кондопога: улицы Габозерская, Северная.

- 12 апреля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Гирвасская.

- 12 апреля с 14.00 до 14.30. Город Кондопога: деревня Сюрьга.

- 12 апреля с 14.35 до 15.00. Город Кондопога: улицы Болотная (дом 47), Весенняя, Пионерская, Подгорная.

- 13 апреля с 10.00 до 15.00. Поселок Новый поселок.

- 14 апреля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Карельская (дома 33, 35).

- 14 апреля с 9.00 до 10.30. Город Кондопога: улица Советов (частично), переулок Каменистый.

- 14 апреля с 14.00 до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 73, 75, 77, 79), Строительная (дома 15, 17), Новокирпичная (дома 22-А, 36).

- 15 апреля с 9.00 до 14.00. Деревни Горка, Подгорная, Новинка, Кулмукса.

Костомукшский городской округ:

- С 11 по 17 апреля с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Костомукша: СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

- 12 апреля с 10.00 до 14.00. Деревня Вокнаволок: улица Перттунена; хутор Кяскелялампи.

- 13 апреля с 10.00 до 14.00. Деревня Вокнаволок: улицы Каменистая, Полевая.

Муезерский муниципальный район:

- 11 апреля с 11.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

Олонецкий национальный район:

- 11 апреля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Школьная (дом 35), здания гаражей администрации, ГБУ РК Олонецкого района.

- С 11 по 17 апреля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56); окрестности г. Олонец: СНТ «Ручеек».

- 12 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24), здание дома-интерната.

- 13 апреля с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Луначарского, Майского (дома 12-А – 14), Лесная, Октябрьская (дома 3-А – 35), Новая, Ключевая, Буденного (дома 4-55), Зеленая, Интернациональная, Светлая; переулки Новый и Буденного.

- 13 апреля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Полевая (дом 17-А), здание Олонецкого молочного комбината.

- 14 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 9, 10, 11), Октябрьская (дома 1-А, 2-А), Заречная.

- 14 апреля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Никитская.

- 15 апреля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Урицкого (дом 32).

- 15 апреля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- 15 апреля с 13.30 до 16.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-129).

- 15 апреля с 16.00 до 17.00. Город Олонец: улица Школьная (дом 33).

Пряжинский национальный район:

- 11 апреля с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улица Шуйская.

- 11 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (дома 52, 58-Б, 62), здание ЗАО «Шуялес».

- 12 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Кутижма.

-  15 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Ална: улицы Шоссейная, Заречная, Калинина, Октябрьская, Новореченская; переулки Зеленый и Виданский, здание магазина «Пятерочка».

- 15 апреля с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шевченко, Октябрьская.

Прионежский муниципальный район:

- 11 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега.

- 11 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Комсомольская (дома 4, 5, 6, 6-А), здание детского дома.

- 12 апреля с 10.00 до 14.00. Местечко Зимник.

- 12 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай; местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Земляничка», «Каменка».

- 13 апреля с 10.00 до 14.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

- 13 апреля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор; улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный.

- 13 апреля с 12.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 66-103); здания детского сада «Родничок», насосной станции, пожарной части.

- 13 апреля с 14.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Ринда».

- 14 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Педасельга: здания радиоцентра, котельной.

- 15 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша; поселок Бесовец: СНТ «Северные просторы».

Сегежский муниципальный район:

- 11 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Вача.

- 12 апреля с 9.00 до 13.00. Поселок Пертозеро.

- 12 апреля с 9.30 до 12.00. Поселок Лососий Порог: СНТ «Майгуба-1».

- 12 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Идель: улицы Набережная, Центральная, Новая.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 11 по 15 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья, улица Фанерная.

- 11и 12 апреля с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Северная, Каменистая.

- 12 и 13 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Загородная.

- С 13 по 15 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Пионерская, Ленина (дома 35-А, 37).

- 14 и 15 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Аркадия Маркова (от дома № 16, правая сторона).

Сортавальский муниципальный район:

- 11 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Хелюля: Сортавальское шоссе.

- 12 апреля с 9.00 до 12.00. Город Сортавала: комплекс зданий городской больницы (частично).

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