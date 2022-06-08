Прионежская сетевая компания продолжает выполнение Ремонтной программы на 2022 год 

Главная цель реализации Ремонтной программы — подготовка ЛЭП и подстанций к работе в зимних условиях.

Специалисты АО «ПСК» предупреждают потребителей электроэнергии, что ремонтные работы на энергообъектах невозможно производить без временных отключений и приносят извинения за временные неудобства.

С 14 по 19 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— С 14 по 17 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

Кемский муниципальный район:

— 14 июня с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9, 11, 15, 17). Здания гостиницы ККГЭ, поликлиники, терапевтического корпуса Кемской ЦРБ.

— 14 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Свердлова, Пуэтная.

— 14 июня с 13.30 до 15.00. Город Кемь: здания ЦРБ, детской поликлиники, стоматологии, гаражей ЦРБ.

— 15 июня с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Каменева (дома 8, 10), Пролетарский проспект (дом 15), здания магазинов «Пятёрочка», «Дикси».

— 15 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Кедроручьевая, переулок Октябрьский.

— 15 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания фильтровальной станции, водозабора, РТПЦ.

— 16 июня с 9.00 до 16.00 Город Кемь: улица Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).

— 16 июня с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), переулок Совхозный (дома 5-18). Здание котельной № 2.

— 17 июня с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60, 61, 62, 63, 64). Здание котельной № 11.

Кондопожский муниципальный район:

— 14 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Гирвасская.

— 15 июня с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Зеленая, Заозерная, Садовая.

— 16 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Красная, Западная, Восточная, Чапаева.

— 17 июня с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

Костомукшский городской округ:

— с 14 по 19 июня с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: вышки Мегафон и МТС, АЗС «ТНК», АЗС «Барс», СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

Лоухский муниципальный район:

— С 14 по 17 июня с 12.00 до 20.00. Деревня Зашеек.

— 15 июня с 11.00 до 14.00. Поселок Чкаловский.

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улица Озерная.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 18 июня с 11.30 до 17.00. Поселок Великая Губа: улица Геологов.

Олонецкий национальный район:

— 14 июня с 10.00 до 12.00. Окрестности г. Олонец: СНТ «Искра».

— С 14 по 17 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 34-А, 34-Б), лаборатория, переулки Красногвардейский (дома 1-4, 6-8), Больничный (дом 4-Б).

— 16 и 17 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома15-24), Привокзальная (дома 10, 12, 14, 19, 21), Титова (дома 17-30).

Прионежский муниципальный район:

— 14 июня с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная; деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая; деревня Верховье: улицы Биричево (частично), Хутор (частично), переулок Нагорный.

— 14 и 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пай.

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.

— С 14 по 17 июня с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», «Березка-3»; деревня Ужесельга: переулок Дачный.

— С 15 по 17 июня с 10.00 до 00.00. Деревня Орзега.

— 16 и 17 июня с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая.

Пряжинский национальный район:

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Заречная; деревня Виллагора.

— 17 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улица Шоссейная; деревня Верхние Виданы: СОТ «Антушевское», улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная; деревня Виданы: улицы Кузьминская, Зеленая, СНТ «Ветера-1»; деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Новая, Набережная, Красноармейская, Шуйская слобода.

Сегежский муниципальный район:

— 14 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Идель: улица Заречная.

— 14 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Верхний.

— 14 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Волдозеро.

— 15 июня с 9.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СОТ «Елочка».

— 15 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая, Речная, Заречная; переулки: Речной, Подгорный; окрестности г. Сегежа: СОТы «Осинка», «Сосенка», «ЛЭП», «Труд-700», «Василек», «Елочка», «Юхгуба», «Выгозерский».

— 16 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улицы Петрозаводская (дома 2-12), 50 Лет Октября (дома 25-33).

— 16 июня с 12.00 до 17.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро.

— 16 и 17 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная; переулки: Речной, Подгорный.

— 17 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Кочкома.

— 17 июня с 11.00 до 15.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Сортавальский муниципальный район:

— 14 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля.

— С 14 по 19 июня с 8.00 до 17.00. Остров Риекалансари: СНТ, частный жилой сектор, рыбозавод; поселок Ламберг; поселок Ланденкюля: здания гаражей.

— С 15 по 17 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улицы Пограничная, Карельская, Мира (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— 14 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Молодежная, Ленинградское шоссе, здания магазинов «Дом у дороги», «Акуловка», «Яккима», СТО (ИП Казаков).

— 15 и 16 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Садовая, Пушкина, Карла Маркса, Спортивная; здания Администрации поселения, Росгосстраха, ПАО «Сбербанк», бани № 1, Фонда «Куркиеки», ПАО «Ростелеком», прокуратуры, Центра социального обслуживания; магазинов: «Меркурий», «Бочонок», «Автозапчасти», «Парфюм», салона красоты.

— 17 июня с 9.00 до 12.00. Город Лахденпохья: улица Тихая.

— 17 июня с 12.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского, здания ООО «Водоканал», насосной станции.

— 17 и 18 июня с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: Ленинградское шоссе; здания газового участка «Питкяранта межрайгаз», базы ООО «Водоканал».

— 18 июня с 9.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Луговая, Полевая, Загородная.

— 19 июня с 9.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улица Ленина (дома 64-78).

— 19 июня с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Ленина (дома 34-48), переулки Речной (дома 5, 6, 7) и Мельничный (дом 7).