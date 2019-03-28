"Прионежская сетевая компания" сообщает о новом графике приема обращений

В электросетевых участках АО "ПСК" установлен новый график приема обращений от потребителей.

Понедельник 13.00 – 16.40;

Вторник 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;

Среда 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;

Четверг 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;

Пятница – не приемный день.

П о адресам:

Калевальский ЭСУ - 186910, п. Калевала, ул.Советская, д. 55 "Г"

Кемский ЭСУ – 186615, г. Кемь, ул.Шоссе 1Мая, д. 1, а/я 78

Костомукшский ЭСУ - 186930, г. Костомукша, Ледмозерское ш., д. 22

Кондопожский ЭСУ - 186220, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 3

Лахденпохский ЭСУ - 186730, г. Лахденпохья, ул.Ленина, д. 5 "А"

Лоухский ЭСУ - 186660, п. Лоухи, ул. Кемская, д. 22

Медвежьегорский ЭСУ - 186352, г. Медвежьегорск, ул.Кольцевая, д. 35 "А"

Муезерский ЭСУ - 186960, п. Муезерский, ул.Антикайнена, д. 21

Олонецкий ЭСУ - 186000, г. Олонец, ул. Школьная, д. 33

Питкярантский ЭСУ - 186810, г. Питкяранта, ул.Ленина, д. 32

Сегежский ЭСУ - 186420, г. Сегежа, ул.Щербакова, д. 6 "А",

Сортавальский ЭСУ - 186790, г. Сортавала, ул.Садовая, д. 1