"Прионежская сетевая компания" сообщает о новом графике приема обращений

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В электросетевых участках АО "ПСК" установлен новый график приема обращений от потребителей.
Понедельник 13.00 – 16.40;
Вторник 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;
Среда 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;
Четверг 08.00 – 12.00, 13.00- 16.40;
Пятница – не приемный день.
П о адресам:
Калевальский ЭСУ - 186910, п. Калевала, ул.Советская, д. 55 "Г"
Кемский ЭСУ – 186615, г. Кемь, ул.Шоссе 1Мая, д. 1, а/я 78
Костомукшский ЭСУ - 186930, г. Костомукша, Ледмозерское ш., д. 22
Кондопожский ЭСУ - 186220, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 3
Лахденпохский ЭСУ - 186730, г. Лахденпохья, ул.Ленина, д. 5 "А"
Лоухский ЭСУ - 186660, п. Лоухи, ул. Кемская, д. 22
Медвежьегорский ЭСУ - 186352, г. Медвежьегорск, ул.Кольцевая, д. 35 "А"
Муезерский ЭСУ - 186960, п. Муезерский, ул.Антикайнена, д. 21
Олонецкий ЭСУ - 186000, г. Олонец, ул. Школьная, д. 33
Питкярантский ЭСУ - 186810, г. Питкяранта, ул.Ленина, д. 32
Сегежский ЭСУ - 186420, г. Сегежа, ул.Щербакова, д. 6 "А",
Сортавальский ЭСУ - 186790, г. Сортавала, ул.Садовая, д. 1
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