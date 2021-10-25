Прионежская сетевая компания ведет неотложные ремонты ЛЭП и подстанций 

В АО «ПСК» продолжается реализация Ремонтной программы на 2022 год.

В связи с проведением ремонтных работ на энергообъектах в зоне ответственности компании возможны временные отключения потребителей от электроэнергии.

«Проводить ремонты без отключений невозможно по правилам техники безопасности», - пояснили в АО «ПСК». Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.

С 25 по 31 октября временные отключения возможны:

Прионежский муниципальный район:

- 25 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

- 25 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая (частично).

- С 25 по 31 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Таржеполь.

- С 25 по 29 октября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: переулки Заречный, Набережный.

- С 25 по 27 октября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Железнодорожная, Ключевая, Нагорная, Посадочная, Советская.

- С 26 по 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Зеленая, Деповская, Свободы.

- 26 октября с 10.00 до 15.00. Гарнизон Бесовец: здание столовой; деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя.

- 26 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Деревянка: улицы Деповская, Посадочная, Лесная, переулки Ручейный и Дорожный.

- 27 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Деревянка: улицы Деповская, Лесная, Зеленая, Комсомольская.

- 28 октября с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Деревня Бесовец: улицы Верхняя, 2-й километр.

- 28 и 29 октября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пудожская, Дружбы.

Пряжинский национальный район:

- 29 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Пушкина, Первомайская, Шоссейная, Набережная, Новая; местечки Намоево, Урозеро, Сургуба.

- 29 октября с 10.00 до 17.00. Станция Падозеро; местечко Падозеро 28-й и 33-й километры.

Петрозаводский городской округ:

- 27 октября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Птицефабрика (частично), Уваровская, Долгая, Старосельский проезд.

- 28 октября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Правды (дом 37), Варламова (дома 39, 35, 33, 31, 29).

Олонецкий национальный район:

- 28 и 29 октября с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье (частично).

- С 25 по 29 октября с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Олонец: СОТ «Ручеек».

- 25 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Свободы (дома 1- 16-А), 30-летия Победы, Садовая, ул. Ленина (дома 1, 2-А, 3, 4, 5), Партизанская (дома 1-11), Чкалова (дома 1, 2), Урицкого (дома 9, 9-А, 11, 13, 15), Свирских Дивизий (дома 2, 3, 4-Б, 4-В, 5, 6) Володарского (дома 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10-А, 11), переулок Партизанский, здание детского сада «Звездочка».

- 25 октября с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Луначарского, Партизанская (дома 12-23), Железнодорожная, Зелёная, Набережная, Студитова, Луначарского, Интернациональная, Привокзальная, Заречная, Титова, Октябрьская, Пролетарская, Новая, Коммунальная, Ключевая, Майская, Буденного, Лесная, Светлая, Карла Либкнехта, Станция Олонец, Школьная, переулки Железнодорожный, Карла Либкнехта, Набережный, Буденного, здания железнодорожного вокзала, районного отдела МВД РК, детского сада «Росинка», деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

- 26 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Свободы (дома 43, 45), ул. Солнечная (дом 1); деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

- 26 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улицы Интернациональная, Октябрьская (дома 13-35), Будённого (дома 56-66).

- 26 октября с 15.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Титова (дома 19-30), Привокзальная, Пролетарская (дома 17-21), Луначарского (дома 17-19, 30-32).

- 27 октября с 12.00 до 15.00. поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24), здание дома престарелых.

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

- 29 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Октябрьская (дома 8-19), Лесная, Гористая, Новая.

- 29 октября с 13.30 до 16.30. Деревня Куйтежа.

Кондопожский муниципальный район:

- С 25 по 31 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

Кемский муниципальный район:

- С 26 по 29 октября с 13.00 до 18.00. Поселок Панозеро, деревня Панозеро.

- 27 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

Муезерский муниципальный район:

- 26 октября с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Поселок Лендеры (частично).

- 27 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Мотко.

- 27 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Тумба (частично).

- 28 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- 25 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Хелюля (частично), здание котельной.

- 27 октября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Садовая (частично).

- 28 октября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: Старовыборгское шоссе (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 26 октября с 13.00 до 14.00 и с 15.00 до 15.30. Поселок Малиновая Варакка.

- 26 октября с 14.30 до 15.00. Поселок Хетоламбина.

- 26 октября с 10.30 до 11.30. Поселок Тэдино.

- 28 октября с 12.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 октября с 7.00 до 20.00. Станция Вичка; поселок Пиндуши.

- 26 и 26 октября с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Медвежьегорска: СНТ «Водник».

Калевальский национальный район:

- 27 октября с 00.00 до 6.00. Поселок Калевала: улицы: 70 лет Октября, Ленина, Вяйнямейнена, Марии Михеевой, переулок Дорожный, хутор Ухтинский.

- 28 октября с 00.00 до 6.00. Поселок Калевала: улицы Советская, Полевая, Красноармейская, переулок Сампо; поселок Куусиниеми.

- 28 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.

28 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.оссе (частично).

Сегежский муниципальный район:

- С 25 по 27 октября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина.

- 26 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Черный Порог: улицы Лесная, Речная.

- 27 октября с 10.30 до 15.00. Поселок Черный Порог.

- 28 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Табой Порог.