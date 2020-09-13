Прионежская сетевая компания вступила в завершающую стадию подготовки энергообъектов к зиме 2020-2021 годов 

Во всей зоне ответственности АО "ПСК" проходят неотложные ремонты линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Энергетики предупреждают, что неотложные ремонты энергообъектов могут повлечь за собой временные отключения потребителей от электроэнергии.

Временные отключения с 14 по 20 сентября возможны:

Калевальский национальный район:

- 15 сентября с 11.00 до 17.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 16 и 18 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Калевала: вышки "Ростелеком", "Мегафон", "МТС".

- 19 сентября с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Боровой.

Кемский муниципальный район:

- 14 сентября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1), гаражи.

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: здания гаражей "Промстроя".

- 14 сентября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улица Бланки (дом 5).

- 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Красноармейская, Морозова, Кирова (дома 1-17), Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 46, 50), здания районного музея и Успенского собора, котельной № 7; поселок Гайжево.

- 15 сентября с 10.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77, нечетные номера, 62-66, четные номера), Пуэтная (дома 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15), Свердлова, здания котельной № 8, филиала банка ВТБ, вышка цифрового вещания.

- 15 сентября с 11.00 до 17.00. Город Кемь: поселок Сокол, здания Рыбзавода, детского сада, школы, котельной, водозабора.

- 16 сентября с 8.30 до 9.00 и с 13.00 до 13.30. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Пудожемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная, Рыбацкий переулок.

16 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-48), Некрасова (дома 1-40), Мосорина (дом 5).

16 сентября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66).

- 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 26, 26-А, 28, 30, 34, 34-А, 36); поселок Кривой Порог: улица Пудожемская.

- 18 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Кривой Порог: здание ЧП Мосоян; поселок Авнепорог: улицы Советская, Школьная, Набережная, здания ЗАО "Камкар", ЗАО "КемьЛес".

- 19 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 мая (промышленная зона).

Кондопожский муниципальный район:

- С 14 по 18 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Нелгомозеро.

- 15 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 16 сентября с 10.00 до 12.00. Деревня Уссуна.

- 17 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Янишполе: улицы Онежская, Молодежная.

Костомукшский городской округ:

- С 16 по 18 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок (частично).

Лоухский муниципальный район:

- с 14 по 18 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

- 14 сентября с 13.30 до 16.30. Поселок Кестеньга: улица Новая.

- 15 сентября с 10.00 до 14.00. Поселок Пяозерский.

- 15 и 17 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Чкаловский.

- 18 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Новый Софпорог: улицы Железнодорожная, Сосновая, Центральная, Карьерная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 14 сентября с 13.00 до 14.00. Город Медвежьегорск: улица Горького (дома 1, 3, 3-А, 15-А, 16, 17, 18, 19).

- 14 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Венгигора: улица Центральная; поселок Маслозеро: улицы Центральная, Школьная, Озерная, Речная, Октябрьская.

Муезерский муниципальный район:

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 16 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы Победы, Подсочная, Школьная, Зеленая, Мира, Стрельникова.

- 16 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Гимолы.

- 17 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы Дорожная, Молодежная, Стрельникова, Антикайнена, Молодой Гвардии, переулок Муезерский.

- 17 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Тумба.

Олонецкий национальный район:

- 16 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Гушкала.

Питкярантский муниципальный район:

- 16 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Победы.

- 17 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Привокзальная, Титова.

- 18 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.

Прионежский муниципальный район:

- 14 и 15 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Гомсельга: СО "Вымпел".

- 14 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Станционная, Привокзальная, Горная, Подгорная, Заречная, Набережная.

- 15 сентября с 9.00 до 13.00. Деревня Шуйская Чупа, база отдыха Национального банка России.

- 15 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улица Гористая.

- 16 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная, переулок Горный; село Деревянное: переулок Ветеранов (частично).

- 16 сентября с 12.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская (частично), переулок Новый, здания насосной станции, школы, котельной, больницы, АТС, магазинов "Акация", "Лира", РайПо; станция Шуйская: улица Сосновая, Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, здание детского сада "Боровичок".

- 17 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец (частично).

- 17 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма (частично), местечко Ангозеро СОТ "Творческих союзов Карелии", здание Республиканской психиатрической больницы МЗ РК; деревня Ужесельга: улицы Центральная, Интернациональная, Солнечная, Ясная, Зеленая, Лесная, Дачная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский, Хвойный, Дачный, СНТ "Белые Ключи".

- 18 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск, микрорайон Птицефабрика: улицы Долгая, Уваровская, Старосельский проезд.

Сегежский муниципальный район:

- 14 и 17 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Речная.

- 15 сентября с 14.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая.

- 16 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

Сортавальский муниципальный район:

- 15 и 17 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Дачная.

- 16 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улицы Советская, Дзержинского, Заречная, здание "Почты России".