Природный газ пришел более чем в 23 тысячи квартир и домовладений Карелии

В республике газифицированы 57 промышленных предприятий.

Природный газ пришел в Карелию сравнительно недавно, в 1996 году, когда был зажжен газовый факел на Петрозаводской ТЭЦ. А сегодня в эксплуатации АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" находится газораспределительная сеть протяженностью 597 километров, 231 газорегуляторный пункт, 108 установок электрохимической защиты. Технологический комплекс акционерного общества обеспечивает природным газом 57 промышленных предприятий, 81 котельную, 94 предприятия коммунально-бытового сектора. Количество абонентов, потребляющих природный газ в Карелии, неуклонно растет и на 1 июля 2019 года составило 23649 квартир и домовладений.

О том, что делается в АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" для достижения надежного, бесперебойного снабжения газом потребителей, читайте в статье Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора

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