14:59, 05 Февраля 2019
Присяжные в Карелии рассмотрят дело мужчины, который убил жену из охотничьего ружья
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Присяжным заседателям предстоит разобраться в одном запутанном деле в Петрозаводском городском суде.
Как пишет деловая газета "Вести Карелии", 37-летний житель Петрозаводска обвиняется в умышленном убийстве из охотничьего ружья своей жены.
Мужчина утверждает, что выстрелил случайно, по неосторожности.
Суд удовлетворил ходатайство подсудимого о рассмотрении его уголовного дела в закрытом заседании, с участием присяжных заседателей.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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