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Приспособление памятника архитектуры для размещения сотрудников «Кижей» подорожало на 7 млн рублей

Новости. Общество
12:40, 02 Февраля 2022
фото: Сайт музея "Кижи"

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Музей «Кижи» заключит контракт на проведение работ по реставрации исторической постройки, где будут жить сотрудники музея.

Конкурс для выбора подрядной организации завершен. Его выиграла компания «Вологодские реставраторы», предложившая сумму 18,3 млн рублей.  Это почти на 7 млн рублей больше, чем собирался заплатить заповедник весной прошлого года, когда впервые проводил торги.

В рамках контракта планируется приспособить для жизни сотрудников памятник архитектуры «Дом жилой Серова» в деревне Дудниково, расположенной на берегу пролива Онежского озера напротив острова Кижи.

Дом будет оборудован сетями инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, телефонизации, телевидения, заземления, молниезащиты, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Дом богатого крестьянина Тита Степановича Серова был  построен в 1874 году. Представляет архитектурную, музейную, историческую ценность.

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Комментарии

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Offff
2022-02-02 13:32:06
Не зря Нелидов там кормился ..не зря .
Hoвый
2022-02-02 12:53:28
Пусть на острове живут . И жена министра тоже. Там мразей нету.
Гость
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