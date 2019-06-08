Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"

Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.

В городском суде Петрозаводска 5 июня началось рассмотрение заявления управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении скандальной торговой пристройки "Невский пассаж". Напомню, еще в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на проспекте Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

Более того, в феврале 2016 года бывший главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Спустя еще год Парфенчиков распорядился передать исполнительное производство в отношении "Невского пассажа" в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С тех пор, как сообщила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова, карельские судебные приставы выполняли лишь поступавшие из Москвы поручения, а сами материалы этого производства оказались в российской столице.

Тем не менее, с заявлением о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в городской суд Петрозаводска обратилась госпожа Баронова, а не кто-то из ее московских коллег, которые, как выяснилось во время рассмотрения иска, даже не смогли обеспечить своевременную доставку материалов производства в Карелию. По словам Бароновой, материалы были высланы в Петрозаводский городской суд из Москвы "Почтой России", но начальник отдела УФССП по РК не смогла представить на судебном заседании каких бы то ни было подтверждающих документов.

"Вы злоупотребляете правом!", – заявила Ольге Бароновой судья Ирина Гадючко, которая рассматривает иск республиканского управления ФССП.

В ходе заседания у госпожи Гадючко не раз возникали предположения, что судебные приставы пытались усомниться в вердикте городского суда вместо того, чтобы его исполнить, как это предусмотрено законом. Такую же точку зрения высказал во время одного из своих выступлений адвокат одного из жильцов дома Абдулла Абдулхаджиев, обращаясь к истцу:

"Вам нужно было поручить проект демонтажа пристройки, а вы пошли дальше и поставили под сомнение решение суда!".

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.