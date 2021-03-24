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Приставы арестовали автомобиль жителя Петрозаводска за неоплаченные штрафы ГИБДД

Новости. Общество
10:17, 25 Марта 2021
фото: © imag.one
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Житель Петрозаводска задолжал 130 тысяч рублей за штрафы ГИБДД и лишился автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по работе с физическими лицами в Петрозаводске в отношении должника возбуждено 76 исполнительных производств о взыскании административных штрафов и налоговых платежей на общую сумму 182 тысячи рублей. Штрафы ГИБДД составляют большую часть задолженности — 130 тысяч рублей, остальная сумма к взысканию в пользу налогового органа.

Приставы решили привлечь к ответственности должника, но он скрывался от них, домофон не открывал. Тогда сотрудники УФССП установили, что за должником на праве собственности зарегистрирован автомобиль Renault Fluence, и стали его искать.

В рамках розыскного дела установили наблюдение за домом, где проживает должник, и на вторые сутки удалось определить местонахождение автомобиля. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал на место, составил акт описи ареста имущества должника, изъял транспортное средство, которое помещено на штрафную стоянку.

В связи с отсутствием денежных средств у должника для оплаты задолженности в настоящее время проходит процедура оценки автомобиля с его последующей реализацией в счет погашения задолженности.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-25 10:19:45
А за какой период? Сами приставы и виноваты, столько штрафов мгновенно не накопить.
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