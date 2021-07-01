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Приставы арестовали у алиментщика в Карелии автомобиль, чтобы взыскать долг в 125 тысяч рублей

Новости. Общество
11:31, 02 Июля 2021
фото: © Архив ТАСС/Новодережкин Антон

В Пудожском районе местный житель задолжал ребенку 125 тысяч по алиментам и вернул долг после того, как лишился возможности пользоваться своим автомобилем, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

На исполнении у приставов по Пудожскому району находится производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Согласно судебному решению мужчина обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере величины прожиточного минимума, установленного для категории «дети» в Карелии.

Должник к судебному приставу-исполнителю добровольно не являлся, от выплаты алиментов уклонялся, в результате чего у него возникла задолженность в размере 125 тысяч рублей.

В ходе ведения исполнительного производства приставы наложили арест на принадлежащий должнику автотранспорт и вручили алиментщику постановление в ограничении права пользования автомобилем.

Осознав реальный шанс лишиться имущества, менее чем через неделю должник оплатил всю имеющуюся задолженность по алиментам в размере 125 тысяч рублей. После оплаты долга приставы сняли арест с автотранспортного средства должника.

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