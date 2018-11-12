Приставы Карелии дали трудным подросткам пострелять из пистолета Макарова

Судебные приставы в очередной раз навестили подшефных детей из центра "Надежда" и предоставили своим подшефным возможность потренироваться в стрельбе из пистолета Макарова на электронном тренажере Sckatt, сообщили в УФССП Карелии.

В Петрозаводске судебные приставы в рамках благотворительной акции и мероприятий, посвященных Дню судебного пристава, посетили подшефный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда".

Сотрудники ведомства продемонстрировали ребятам специальные средства защиты приставов, используемые при выполнении служебных обязанностей.



фото УФССП Карелии

"Все желающие примерили на себя атрибуты форменного обмундирования судебных приставов, подержали в руках рации, одели бронежилеты и каски, - рассказали в пресс-службе управления судебных приставов, - кроме того, каждому воспитаннику был приготовлен сладкий подарок".

Как напомнили в ведомстве, приставы посещают подшефный центр регулярно.

Например, одно из таких посещений было в июне, в День защиты ребенка. По информации пресс-службы, приставам хотелось сделать этот день незабываемым для воспитанников центра, и они, "к большой радости, особенно мальчишек, предоставили своим подшефным возможность потренироваться в стрельбе из пистолета Макарова на электронном тренажере Sckatt".

Импровизированное лично-командное первенство привело детей в неописуемый восторг, заверили в ведомстве.

Работники социального учреждения выразили благодарность судебным приставам за заботу о детях и постоянную помощь.

Следующий свой визит сотрудники Управления запланировали в канун Нового года.