Приставы Карелии нашли любвеобильного алиментщика в соцсетях

Приставы через соцсети нашли алиментщика, который задолжал двум детям от разных браков 400 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району находилось два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей с местного жителя в пользу обеих бывших жен. Задолженность суммарно составляла более 400 тысяч рублей.

При проверке адреса регистрации должника было установлено, что квартира продана и по данному адресу должник не проживает, а новое место жительства не известно.

Судебный пристав вынес постановление о розыске должника.

В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен аккаунт должника в социальной сети "ВКонтакте". Должник был вызван на прием, где дал объяснение, указал свой адрес фактического проживания, а также перед явкой в службу судебных приставов погасил частично задолженность в размере 102 тысячи рублей, которая подтверждена распиской взыскателя.

Кроме того, гражданину вручено предупреждение об административной ответственности и должник получил разъяснение о том, что впоследствии за уклонение от уплаты алиментов он будет привлечен и к уголовной ответственности.

В настоящее время мужчина активно занят поиском работы, намереваясь официально трудоустроиться, чтобы задолженность удерживалась из его заработной платы.