Приставы Карелии пожертвовали 13 литров крови

В предновогодней акции по сдаче крови приняли участие более 30 сотрудников, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Судебные приставы из Петрозаводска и Карелии сдали кровь на донорство.

В общей сложности сотрудники карельского Управления сдали свыше 13 литров крови.

Участие в подобных акциях судебные приставы принимают каждый квартал. Желающих сдать кровь всегда много. Более 20 сотрудников управления федеральной службы судебных приставов считаются кадровыми донорами.