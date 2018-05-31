Приставы Карелии прошлись по квартирам алиментщиков и собрали внушительную сумму по долгам

В рамках исполнительных производств по взысканию алиментов судебными приставами было совершено 555 выходов по адресам должников, сообщили в УФССП Карелии.

В ходе рейдовых мероприятий в рамках 11 исполнительных производств наложен арест на имущество граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов; в отношении 9 неплательщиков составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, установлены источники доходов 43 должников, из которых будут производиться дальнейшие периодические удержания.

За время проведения судебные приставы взыскали с должников-алиментщиков 147 тысяч рублей.

Основные причины накопления долгов — отсутствие работы и ведение асоциального образа жизни должниками.

За намеренное уклонение от выплаты алиментов судебными приставами могут быть применены меры принудительного исполнения и наступить неблагоприятные последствия – от временного ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации до привлечения к административной и уголовной ответственности.



