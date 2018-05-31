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Новости. Общество
18:20, 31 Мая 2018

Приставы Карелии прошлись по квартирам алиментщиков и собрали внушительную сумму по долгам

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В рамках исполнительных производств по взысканию алиментов судебными приставами было совершено 555 выходов по адресам должников, сообщили в УФССП Карелии.

В ходе рейдовых мероприятий в рамках 11 исполнительных производств наложен арест на имущество граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов; в отношении 9 неплательщиков составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, установлены источники доходов 43 должников, из которых будут производиться дальнейшие периодические удержания.

За время проведения судебные приставы взыскали с должников-алиментщиков 147 тысяч рублей.

Основные причины накопления долгов — отсутствие работы и ведение асоциального образа жизни должниками.

За намеренное уклонение от выплаты алиментов судебными приставами могут быть применены меры принудительного исполнения и наступить неблагоприятные последствия – от временного ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации до привлечения к административной и уголовной ответственности.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-05-31 19:01:41
Именно 555 , может 666 , а может и не выходили .??
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