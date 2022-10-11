Приставы Карелии проведут единый день приема граждан по вопросам возврата долгов мобилизованных

Единый День приема граждан по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан пройдет 10 ноября, сообщили в УФССП Карелии.

Приставы сообщают, что 10 ноября с 10.00 до 18.00 в Управлении и во всех структурных подразделениях судебных приставов будет организован прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении граждан, попадающих под частичную мобилизацию, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, а также обращений указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

Общедоступные телефоны отделений судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

Также возможно подать обращение по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан на сайте r10.fssp.gov.ru через сервис «Интернет-приемная» — «Заполнение формы для подачи электронного обращения» и сайте Единого портала государственных услуг, где реализован функционал направления документов (заявлений, жалоб в порядке подчиненности, ходатайств) в УФССП России по Республике Карелия в электронном виде из личного кабинета ЕПГУ.