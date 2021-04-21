Приставы Карелии рассказали, как быстро оплатить долги

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия перечислил способы быстрой оплаты долгов.

Для жителей Петрозаводска и региона достаточно зайти на сайт Управления ФССП России по Республике Карелия — http://r10.fssp.gov.ru/ и в онлайн-режиме проверить себя на наличие или отсутствие задолженности. Для этого действует интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», где для получения сведений достаточно указать ФИО и дату рождения. При наличии задолженности система найдет и выдаст искомую информацию.

Любой пользователь сможет не только за считанные минуты узнать о наличии (отсутствии) у себя долгов и проверить всех своих друзей и родственников, но и своевременно оплатить имеющиеся долги.

Сделать это возможно при помощи различных электронных платёжных систем. Существует множество электронных систем оплаты, которые можно произвести как с карты, так и со счета телефона. Также возможно распечатать квитанцию для оплаты, в которой уже указаны верные реквизиты, и оплатить непосредственно в банке.

Еще один удобный способ – мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно скачать на мобильный телефон. После установки приложения необходимо выбрать раздел "физическое лицо", ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и нажать кнопку «Найти».

Приложение позволяет не только однократно получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на рассылку сведений постоянно. Сделав это, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях уже имеющейся задолженности. Также граждане и представители юридических лиц с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств могут оплатить задолженность в режиме онлайн.

Наряду с этим граждане и представители юридических лиц, обнаружившие себя в числе должников, могут оплатить задолженность через официальный интернет - портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Не забывайте, что при наличии неоконченных исполнительных производств, возбужденных в отношении конкретного должника, судебные приставы-исполнители вправе применять меры принудительного исполнения: обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете в кредитных организациях, наложить запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом, наложить арест на имущество, временно ограничить в праве выезда за пределы РФ, ограничить в праве управления транспортным средством.