Реклама на сайте
Прислать новость
Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском 2
Сегодня 09:02
В Петрозаводске ночью автомобиль влетел в жилой дом (ФОТО и ВИДЕО) 4
Сегодня 11:30
Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия 1
21.04.2021 19:10
Пропавший два дня назад рыбак на озере в Карелии найден мертвым 1
Новое
Сегодня 15:55
Фитнес-инструктор, обвиняемый в сексуальном насилии, предстал перед судом в Карелии 2
Сегодня 06:40
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+) 3
Сегодня 14:45
Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска 24
21.04.2021 18:34

Приставы Карелии рассказали, как быстро оплатить долги

Новости. Общество
17:40, 22 Апреля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия перечислил способы быстрой оплаты долгов.

Для жителей Петрозаводска и региона достаточно зайти на сайт Управления ФССП России по Республике Карелия — http://r10.fssp.gov.ru/ и в онлайн-режиме проверить себя на наличие или отсутствие задолженности. Для этого действует интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», где для получения сведений достаточно указать ФИО и дату рождения. При наличии задолженности система найдет и выдаст искомую информацию.

Любой пользователь сможет не только за считанные минуты узнать о наличии (отсутствии) у себя долгов и проверить всех своих друзей и родственников, но и своевременно оплатить имеющиеся долги.

Сделать это возможно при помощи различных электронных платёжных систем. Существует множество электронных систем оплаты, которые можно произвести как с карты, так и со счета телефона. Также возможно распечатать квитанцию для оплаты, в которой уже указаны верные реквизиты, и оплатить непосредственно в банке.

Еще один удобный способ – мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно скачать на мобильный телефон. После установки приложения необходимо выбрать раздел "физическое лицо", ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и нажать кнопку «Найти».

Приложение позволяет не только однократно получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на рассылку сведений постоянно. Сделав это, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях уже имеющейся задолженности. Также граждане и представители юридических лиц с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств могут оплатить задолженность в режиме онлайн.

Наряду с этим граждане и представители юридических лиц, обнаружившие себя в числе должников, могут оплатить задолженность через официальный интернет - портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Не забывайте, что при наличии неоконченных исполнительных производств, возбужденных в отношении конкретного должника, судебные приставы-исполнители вправе применять меры принудительного исполнения: обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете в кредитных организациях, наложить запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом, наложить арест на имущество, временно ограничить в праве выезда за пределы РФ, ограничить в праве управления транспортным средством.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»