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Новости. Общество
17:20, 24 Декабря 2018
фото: advokatro.ru

Приставы Карелии расскажут о долгах населению в ТЦ Петрозаводска

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Судебные приставы проведут акцию "Узнай о своих долгах" в гипермаркетах и налоговой инспекции, сообщает ведомство.

Акции пройдут 26 декабря в гипермаркете "Лента" (пр. Комсомольский, 27) с 14.00 до 19.00, в гипермаркете "Сигма" (пр.Лесной, 47) с 16.00 до 19.00 и в здании налоговой инспекции Петрозаводска (Московская, 12а) с 9.00 до 14.00.

Сотрудники службы судебных приставов развернут мобильные пункты и проведут акцию "Узнай о своих долгах".

Каждый желающий сможет узнать о наличии задолженностей, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размер возможных удержаний, виды дохода с которых удержание не производится, взыскание алиментных платежей, ограничение выезда из РФ (условия), налоговые платежи. Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве. узнай о долгах

Также можно поинтересоваться возможностями использования интернет-сервисову, позволяющих контролировать наличие задолженностей самостоятельно. Приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.

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Комментарии

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Mike
2018-12-24 18:03:18
Торговые центры не место, где надо рассказывать о долгах. И вообще, что это за мода сидеть перед новым годом в магазинах и портить людям настроение своим присутствием. Рассказывайте про долги в своих кабинетах
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