Приставы Карелии расскажут о долгах населению в ТЦ Петрозаводска

Судебные приставы проведут акцию "Узнай о своих долгах" в гипермаркетах и налоговой инспекции, сообщает ведомство.

Акции пройдут 26 декабря в гипермаркете "Лента" (пр. Комсомольский, 27) с 14.00 до 19.00, в гипермаркете "Сигма" (пр.Лесной, 47) с 16.00 до 19.00 и в здании налоговой инспекции Петрозаводска (Московская, 12а) с 9.00 до 14.00.

Сотрудники службы судебных приставов развернут мобильные пункты и проведут акцию "Узнай о своих долгах".

Каждый желающий сможет узнать о наличии задолженностей, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размер возможных удержаний, виды дохода с которых удержание не производится, взыскание алиментных платежей, ограничение выезда из РФ (условия), налоговые платежи. Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве. узнай о долгах

Также можно поинтересоваться возможностями использования интернет-сервисову, позволяющих контролировать наличие задолженностей самостоятельно. Приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.