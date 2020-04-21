Приставы Карелии рекомендуют не спешить покупать автомобили у частников

Чтобы покупка была в радость, проверьте владельца на наличие долгов, предупредили в УФССП Карелии.

Если вы решили приобрести автомобиль не в автосалоне, а у частного лица, то Служба судебных приставов Карелии рекомендует проверить его владельца на наличие задолженностей через сервис "Банк данных исполнительных производств". В том случае, если продавец числится в списке должников, значит, есть вероятность, что его имущество арестовано.

В последнее время нередкими стали случаи, когда при попытке зарегистрировать на себя приобретенный автомобиль новые владельцы узнают, что поставить транспортное средство на регистрационный учет вызывает массу проблем или вовсе невозможно. Новые хозяева автомобиля в данной истории совсем ни при чем - всему виной, как выясняется впоследствии, долги прежних владельцев. Чтобы не оказаться в такой ситуации, воспользуйтесь сервисом "Банк данных исполнительных производств" на сайте УФССП России по Республике Карелия. Данный ресурс позволяет навести справки обо всех гражданах.

Ваша бдительность является же и вашей страховкой от разочарований и проблем после приобретения автотранспортного средства.