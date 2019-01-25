Приставы Карелии собрали с алиментщиков 13 млн рублей в 2018 году

Более 13 миллионов рублей в 2018 году взыскали судебные приставы по алиментным платежам, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находилось на исполнении 4176 дел по принудительному взысканию алиментов.

В процессе принудительного исполнения требований судебными приставами наложено 269 арестов на имущество, принадлежащее на праве собственности должникам. В результате реализации арестованного имущества взыскателям перечислены денежные средства на содержание несовершеннолетних детей в сумме 271 тысячи рублей.

В отношении 793 должников действуют постановления о временном ограничении на пользование специальным правом. Вынесено 3758 постановлений о временном ограничении должникам выезда за пределы Российской Федерации.

По итогам работы за 12 месяцев судебными приставами-исполнителями 357 должников привлечены к административной ответственности за невыплату алиментов своим детям.

За нарушение должниками законодательства об исполнительном производстве, которое выразилось в невыполнении законных требований судебного пристава, привлечено к административной ответственности 160 должников.

Судебными приставами проверено более 1698 организаций и иных лиц, выплачивающих должникам заработную плату, пенсии, стипендии и другие периодические платежи. По итогам проверок бухгалтерий за неисполнение требований исполнительного документа привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц организаций и 2 юридических лица.

В отношении должников, подвергнутых административному наказанию за неуплату алиментов без уважительных причин, дознавателями возбуждено и расследовано 122 уголовных дела.

Таким образом, в результате проведенных судебными приставами-исполнителями действий, взыскателям перечислены денежные средства на содержание несовершеннолетних детей в размере 13,3 млн рублей.