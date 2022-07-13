Приставы Карелии устроили «холодный душ» должнику-алиментщику

В Суоярвском районе в отношении местного жителя, задолжавшего по алиментам 190 тысяч рублей, возбудили уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Суоярвскому району находится производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли доходов ежемесячно. Сумма задолженности составляет 190 тысяч рублей.

Поскольку должник алименты не выплачивал, он был привлечен к административной ответственности, и ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, которые он отработал.

По словам приставов, отбыв наказание, должник не сделал никаких выводов и продолжал игнорировать выплаты алиментов. В связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело.

«Привлечение к уголовной ответственности стало „холодным душем“ и должник оплатил всю имеющуюся задолженность напрямую взыскателю», — сообщается на сайте УФССП Карелии.