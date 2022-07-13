Приставы Карелии устроили «холодный душ» должнику-алиментщику

В Суоярвском районе в отношении местного жителя, задолжавшего по алиментам 190 тысяч рублей, возбудили уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.
На исполнении в отделении судебных приставов по Суоярвскому району находится производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли доходов ежемесячно. Сумма задолженности составляет 190 тысяч рублей.
Поскольку должник алименты не выплачивал, он был привлечен к административной ответственности, и ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, которые он отработал.
По словам приставов, отбыв наказание, должник не сделал никаких выводов и продолжал игнорировать выплаты алиментов. В связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело.
«Привлечение к уголовной ответственности стало „холодным душем“ и должник оплатил всю имеющуюся задолженность напрямую взыскателю», — сообщается на сайте УФССП Карелии.
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