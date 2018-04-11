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Новости. Общество
09:48, 11 Апреля 2018

Приставы Карелии вышли в рейд и собрали 300 тысяч рублей с должников

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За неделю судебные приставы взыскали с должников по штрафам без малого 300 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В ходе рейдовых мероприятий с должников по административным штрафам было взыскано более 275 тыс. рублей, окончено фактическим исполнением 233 исполнительных производства, 26 человек полностью погасили долг.

К сожалению, не все должники были готовы к погашению долгов, поэтому 65 неплательщиков привлекли к административной ответственности. Кроме того, судебными приставами было наложено 4 ареста на имущество должников.

В случае если вы не проживаете по месту регистрации и не получали постановление по делу об административном правонарушении, а также постановление о возбуждении исполнительного производства, узнать о наличии возбужденных исполнительных производствах возможно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Республике Карелия.

Банк данных исполнительных производств действует в разделе "Информационные системы" и позволяет узнать информацию о должниках: как физических, так и юридических лицах.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-11 11:03:10
Десятки приставов, неделю ездили-взывали-грозили, получили 300т.р.
При этом их зарплата, плюс налоги и издержки обошлись примерно в эту же сумму. Но когда одним действием можно реальные действия совершить (прим. Пассаж), они становятся мирными и безобидными.
User
2018-04-11 10:05:09
"Невский пассаж" снесли? Или опять рейд не для всех.
Гость
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