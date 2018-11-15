Приставы Карелии взыскали больше 2 млрд рублей

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия, за 9 месяцев текущего года сотрудники ведомства взыскали более 2 млрд 170 млн рублей.

В течение девяти месяцев 2018 года на исполнении карельских приставов находилось более 440 тыс. исполнительных производств на общую сумму более 25 млрд рублей.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Петрозаводске главный судебный пристав Карелии Андрей Галямов.

В 2018 году каждый судебный пристав Карелии взыскал по 9 млн рублей долгов.

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