Приставы Карелии заманили многодетную должницу подарком на 8 Марта

Жительница Карелии сбежала из Суоярви в Петрозаводск, чтобы не платить алименты своим детям, но приставы ее все равно нашли и обязали исполнить родительский долг, сообщили в УФССП республики.

В отделе судебных приставов по Суоярвскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки С. в пользу органов опеки на содержание трех несовершеннолетних детей.

Муж должницы, отец детей, отбывает наказание в местах лишения свободы. Добровольно женщина алименты не выплачивает длительное время и при этом скрывается, поэтому суоярвские приставы объявили женщину в розыск.

Когда приставы начали поиски многодетной должницы, то оказалось, что нет ни одной зацепки, где можно ее искать. Не было никакой информации о ее местонахождении.

При опросе соседей по месту регистрации должницы удалось получить ее телефон. Чтобы встретиться с должницей и оформить все необходимые документы, приставы пошли на хитрость, придумав версию о срочной и необходимой встрече с ней от имени третьего лица.

Должница согласилась прийти в оговоренное время и место для встречи для передачи "обещанного" ей подарка к Международному дню 8 марта. Женщина никак не ожидала, что на автовокзале ее поджидают судебные приставы. Ее встретили, оформили необходимые документы, установили место работы и проживания. Оказалось, что должница работает в супермаркете Петрозаводска и живет у подруги.

Теперь данное исполнительное производство будет передано на исполнение петрозаводским судебным приставам-исполнителям, которые проверят имущественное положение гражданки по новому месту жительства и произведут расчет задолженности по алиментным платежам. Исполнительный документ будет направлен по месту работы должницы для произведения удержаний из заработной платы.