Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:41, 13 Марта 2019
фото: pixabay

Приставы Карелии заманили многодетную должницу подарком на 8 Марта

Загрузка...

Жительница Карелии сбежала из Суоярви в Петрозаводск, чтобы не платить алименты своим детям, но приставы ее все равно нашли и обязали исполнить родительский долг, сообщили в УФССП республики.

В отделе судебных приставов по Суоярвскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки С. в пользу органов опеки на содержание трех несовершеннолетних детей.

Муж должницы, отец детей, отбывает наказание в местах лишения свободы. Добровольно женщина алименты не выплачивает длительное время и при этом скрывается, поэтому суоярвские приставы объявили женщину в розыск.

Когда приставы начали поиски многодетной должницы, то оказалось, что нет ни одной зацепки, где можно ее искать. Не было никакой информации о ее местонахождении.

При опросе соседей по месту регистрации должницы удалось получить ее телефон. Чтобы встретиться с должницей и оформить все необходимые документы, приставы пошли на хитрость, придумав версию о срочной и необходимой встрече с ней от имени третьего лица.

Должница согласилась прийти в оговоренное время и место для встречи для передачи "обещанного" ей подарка к Международному дню 8 марта. Женщина никак не ожидала, что на автовокзале ее поджидают судебные приставы. Ее встретили, оформили необходимые документы, установили место работы и проживания. Оказалось, что должница работает в супермаркете Петрозаводска и живет у подруги.

Теперь данное исполнительное производство будет передано на исполнение петрозаводским судебным приставам-исполнителям, которые проверят имущественное положение гражданки по новому месту жительства и произведут расчет задолженности по алиментным платежам. Исполнительный документ будет направлен по месту работы должницы для произведения удержаний из заработной платы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2019-03-13 14:23:37
Ничего святого у этих приставов нет! И кому интересно пришло это в голову? Бездарным начальникам?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

Сегодня 11:53
Капитал
Воздушные замки
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 2
Сегодня 10:08
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 10
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 09:29
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»