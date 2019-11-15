Приставы Карелии застали должницу за сбором ягод

Жительница Олонецкого района задолжала кредитной организации 400 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Женщина начала скрываться от судебных приставов и была объявлена в розыск.

Должница проживала у матери в деревне Куйтежа. Как только в населенном пункте появлялась служебная машина, женщина сбегала.

Судебный пристав приехал на личной машине и вместе с сотрудником администрации пришел к матери должницы, та открыла дверь. Женщина рассказала, что дочь ушла в лес за ягодами.

Пристав отыскал женщину в лесу. У должницы арестовали автомобиль Hyundai. После этих мер жительница Олонецкого района погасила большую часть долга.

Ранее "легенда" не помогла алиментщику из Петрозаводска скрыться от приставов.