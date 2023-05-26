Приставы Карелии навестили 200 алиментщиков перед Днем защиты детей

В преддверии международного дня защиты детей приставы прошлись по алиментщикам по всей Карелии, сообщили в УФССП республики.

За минувшую неделю судебные приставы посетили более двухсот алиментщиков. Служители закона составили 10 административных протоколов, у 48 неплательщиков выяснили доходы, часть которых будет взыскана в уплату долга.

У 15 алиментщиков арестовали автомобили и недвижимость. С остальными доверительно побеседовали, в том числе, рассказали о последствиях неуплаты алиментов - как административных, так и уголовных, отметили в региональном УФССП.