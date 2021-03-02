Приставы отдают по дешевке участок земли в районе Карелии

Арестованное имущество должников выставлено на торги на 15 процентов ниже среднерыночной стоимости, сообщили в УФССП Карелии.

В настоящее время реализуются транспортные средства и объекты недвижимости, в том числе участок в Олонецком районе Карелии. Всего на торги выставлено 5 лотов.

Подробности можно узнать на сайте УФССП Карелии.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества, либо по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.

В случае отказа МТУ Росимущества потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества, и проведения торгов рекомендуем обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления по телефону (8142) 760964.