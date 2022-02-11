Приставы в Карелии нашли должника-алиментщика через соцсети и отправили на работу

В Питкярантском районе местному жителю пришлось пойти на работу, чтобы выплатить долг по алиментам в 360 тысяч рублей, сообщили в УФЧЧП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району находилось сводное исполнительное производство в отношении должника о взыскании алиментов с суммой задолженности 360 тысяч рублей.

Судебному приставу не удалось установить должника по месту регистрации, в связи с чем было принято решение об объявлении его в розыск.

В результате розыскных мероприятий был установлен аккаунт должника в социальной сети «ВКонтакте» и номер мобильного телефона. Должник вышел на связь с судебным приставом и пришел на прием.

Сотрудником службы в отношении него был составлен административный протокол и назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 70 часов.

Отбыв наказание, должник устроился на работу, сообщив об этом судебному приставу. Исполнительный документ направлен в бухгалтерию предприятия с суммой долга, и теперь из его дохода будут удерживать 50 процентов.