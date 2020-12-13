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Приставы в Карелии оставили должника без внедорожника за полмиллиона рублей

Новости. Общество
12:54, 14 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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Мужчина лишился Mitsubishi Outlander, задолжав нескольким организациям 485 тысяч рублей.

Как сообщили в УФССП Карелии, в отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя. Он задолжал АО "ТНС Энерго Карелия" Кондопожское МП ЖКХ, ООО "Касса взаимопомощи "Январь", ООО "Филберт", ПАО "Сбербанк России", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Карелия. Общая сумма задолженности составляла более 485 тысяч рублей.

Долги "списывали" с дохода должника. Кроме того, на его автомобиль Mitsubishi Outlander был наложен арест. Специалист оценил арестованную машину на 500 тысяч рублей и был вскоре продан на комиссионных началах. На момент реализации авто сумма долга составляла немногим более 181 тысячу рублей. В начале ноября деньги от продажи автомобиля в порядке очередности были перечислены взыскателям. Остаток суммы после реализации арестованного имущества и уплаты всей суммы задолженности составил почти 319 000 рублей, эти деньги были возвращены должнику.

Мужчина пытался обжаловать в суде действия судебного пристава по обращению взыскания на арестованное имущество. Но суд поддержал сотрудника службы судебных приставов.

Ранее сообщалось, что под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг.

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