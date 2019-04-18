Приставы выдворили из Карелии двух граждан Украины

Граждане без документов были задержаны в Питкяранте и Лахденпохье, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчины нелегально находились на территории РФ и добровольно покидать ее пределы не собирались.

Им назначили штрафы в размере 2 тысяч рублей с административным принудительным выдворением обоих граждан на родину.

После получения документов, удостоверяющих их личности, из консульства Республики Украины в Санкт-Петербурге судебные приставы препроводили граждан до государственной границы.

Нелегалы убыли на территорию Украины и с момента пересечения государственной границы Российской Федерации им запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет.