Приставы вынудили лесодобывающую компанию в Карелии заплатить долги

В Костомукше приставы арестовали технику и продукцию лесодобывающей компании, задолжавшей госучреждению кругленькую сумму, сообщили УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с лесодобывающей организации в пользу государственного учреждения задолженности в размере 1,8 млн. руб., включая исполнительский сбор 120 тыс. руб. за несвоевременное погашение задолженности.

По истечении срока, установленного законодательством для добровольного исполнения, задолженность погашена не была.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на счета должника, находящиеся в кредитных учреждениях. В отношении иностранной техники и транспортных средств должника-организации были введены запреты на совершение регистрационных действий.

Одновременно с этим имущество должника — готовая продукция, а именно лесопиломатериалы, предварительной стоимостью 400 тыс. руб., неоднократно подвергалась аресту.

Все арестованное имущество было реализовано должником самостоятельно.

Не желая дальнейшего обращения взыскания на готовую продукцию и имеющиеся технику и транспортные средства, должник погасил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.