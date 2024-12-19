Приставы взыскали с предприятия 2 миллиона рублей за нарушения в работе с иностранцами в Карелии

Владельцам предприятия пришлось заплатить в два раза больше за несвоевременную неуплату штрафов.

Предприятие в Костомукше вовремя не оплатило два штрафа в общей сумме один миллион рублей за нарушения в работе с иностранцами, которые выявил миграционный контроль, сообщили в паблике УФССП России по Республике Карелия.

В результате судебные приставы взыскали через суд с предприятия в два раза больше - два миллиона рублей в связи с административным наказанием за неуплату штрава в первый раз. Аресты на деньги должника в банке, а также запрет на распоряжение объектами недвижимого имущества сняты.

В ведомстве напомнили, что заплатить задолженность можно онлайн с помощью электронного сервиса - Банк данных исполнительных производств и личного кабинета на портале Госуслуг.