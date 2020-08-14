Прививку от гриппа сделают 80 процентам медработников в Карелии

Привить от гриппа хотят также более 70 процентов жителей республики из групп риска.

В Карелии планируется привить от гриппа более 80 процентов медработников, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирсуом со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

По словам главы Минздрава, в преддверии сезонного подъема заболеваемости разработана дорожная карта вакцинации против гриппа. Кроме медработников, планируется привить более 70 процентов жителей республики из групп риска. В целом по региону вакцинацией против гриппа должно быть охвачено свыше 60 процентов населения - больше, чем в предыдущие годы.

Ориентировочно через месяц ожидается и поставка в Карелию партии первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Как сообщалось ранее, разработанная российским Центром им. Гамалеи вакцина показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований и получила регистрационное удостоверение. Среди первых привиться предложат медицинским и педагогическим работникам. Вакцинация будет исключительно добровольной.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил заранее выяснить, кто из работников сферы здравоохранения и образования хочет пройти вакцинацию, чтобы обеспечить такую возможность всем желающим.

Ранее стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.