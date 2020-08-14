890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шоумен Тимур Родригез снимает в Карелии передачу "Орел и решка" (ФОТО) 35
Сегодня 06:40
В Петрозаводске начали ремонтировать автовокзал 2
Сегодня 11:15
Крупные школы в Карелии будут работать в две смены из-за коронавируса 2
Сегодня 16:49
Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину 2
Сегодня 07:25
Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска 15
Сегодня 10:50
Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике 20
Сегодня 09:42

Прививку от гриппа сделают 80 процентам медработников в Карелии

Новости. Общество
16:22, 14 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Привить от гриппа хотят также более 70 процентов жителей республики из групп риска.

В Карелии планируется привить от гриппа более 80 процентов медработников, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирсуом со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

По словам главы Минздрава, в преддверии сезонного подъема заболеваемости разработана дорожная карта вакцинации против гриппа. Кроме медработников, планируется привить более 70 процентов жителей республики из групп риска. В целом по региону вакцинацией против гриппа должно быть охвачено свыше 60 процентов населения - больше, чем в предыдущие годы.

Ориентировочно через месяц ожидается и поставка в Карелию партии первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Как сообщалось ранее, разработанная российским Центром им. Гамалеи вакцина показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований и получила регистрационное удостоверение. Среди первых привиться предложат медицинским и педагогическим работникам. Вакцинация будет исключительно добровольной.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил заранее выяснить, кто из работников сферы здравоохранения и образования хочет пройти вакцинацию, чтобы обеспечить такую возможность всем желающим.

Ранее стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

Сегодня 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»