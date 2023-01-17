Привычка садиться пьяным за руль привела жителя Карелии на скамью подсудимых

В Муезерском районе Карелии вынесли приговор мужчине, во второй раз попавшемуся пьяным за рулем.

Муезерский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвинили в пьяном вождении после административного наказание за такой же проступок.



В суде установили, что в феврале 2022 года мировой судья оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение. Тем же решением его лишили прав сроком на полтора года.



Тем не менее, в сентябре 2022 года его вновь остановили на дороге в нетрезвом состоянии. При освидетельствовании концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,36 мг/л. Это означает сильную степень опьянения.



В судебном заседании мужчина вину признал и раскаялся. Приговор - 450 часов обязательных работ с лишением водительских прав сроком на 3,5 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной редакции судов республики.