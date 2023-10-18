Привыкший избивать подругу житель Прионежья теперь общается с полицией

Мужчина как минимум дважды избивал свою сожительницу.
В полиции Прионежского района возбудили уголовное дело о побоях в отношении 43-летнего жителя одного из поселков.
Как установил участковый, ранее за избиение жены мужчину привлекали к административной ответственности. После этого во время застолья он снова набросился на нее с кулаками и дважды ударил по лицу.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном МВД. Фигуранту грозит до трех месяцев ареста.
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