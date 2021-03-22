Признание поисковика Карелии: "страшно говорить людям, что их родной человек мертв"

Командир карельского поискового отряда "Доброспас" Алексей Глушков рассказал, как вечером в понедельник искали бабушку с деменцией, которую медики отправили домой одну, а она по дороге умерла.

В паблике "Доброспас" командир отряда Алексей Глушков, вернувшись с поисков пенсионерки, которые закончились трагически, написал эмоциональное обращение в никуда и попросил всех беречь своих близких.

"А вечер обещал быть спокойным в семейном кругу. Работа, спортивная школа с сыном, дом, накормил всех ужином, разогнал детей по люлькам...

В 21.20 - звонок. Как всегда - поздний звонок с незнакомого номера не предвещает ничего хорошего. Так и сегодня. Звонит женщина, пропала мама, 1946 г.р. Слабая бабушка с возрастными отклонениями, деменция. Днем была доставлена с сердечным приступом в БСМП. Врачи что-то проверяли, делали процедуры. Вечером дочка приехала за мамой, а ее нет.

Выписали и отпустили из больницы без сопровождения и предупреждения родственников. Ушла в никуда...

Срочно печатаю ориентировку, одеваюсь и еду прочесывать улицы и переулки по возможным направлениям. Попутно прозванивая различные оперативные службы. Через час мне звонит очевидец, который видел как вечером на Ленина около 20 часов стояла скорая и полиция, а на асфальте лежала женщина в похожей одежде. В это время ко мне уже в машину села дочка потерявшейся женщины, которая на пару дней приехала из Питера навестить мать.

После сообщения очевидца звоню в скорую, представляюсь, спрашиваю по указанным данным, что было с женщиной, куда доставили. А в оперативных службах все зависит от человека, который на дежурстве. Кто-то человечнее - ответит на все вопросы. А кто-то, как сегодня, будет посылать тебя куда подальше. Не знаю, не обязаны, звоните завтра начальству.. и прочее. Вынужден звонить руководству розыска. Они никогда не отказывают в помощи и сотрудничестве. Через 5 минут обратный звонок - найдена, мертва. Да, это она была на Ленина. Из опроса прохожих - шла женщина, стало плохо, вызвали скорую. Но не успели...

... Это так страшно - говорить людям, что их родной человек мертв...

И возникает у меня, два вопроса:

- когда уже из БСМП перестанут отпускать в никуда старых, больных, немощных, дезориентированных людей?

- когда у нас в республике появиться единый информационно-координационный центр всех оперативных служб, аналогично Санкт-Петербургскому "Бюро регистрации несчастных случаев", куда будет стекаться вся оперативная информация из оперслужб всех ведомственных структур, больниц?

Понимаю, что вопросы в никуда.

Всем спокойной ночи. Берегите своих близких".

Напомним, что в понедельник, 22 марта, после 21.00 Алексей Глушков обратился в СМИ за помощью распространить информацию, что срочно нужна помощь для поиска 75-летней бабушки, которая вышла из БСМП и пропала. А после 23.00 пришло сообщение, что пожилая женщина найдена мертвой.