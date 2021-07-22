Призывник в Карелии не смог доказать в суде свою непригодность к службе в армии и получил штраф в 60 тысяч рублей

В Костомукше 21-летний местный житель привлечен к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши при проверке исполнения законодательства о воинской службе в ходе осеннего призыва 2020 года выявила факт уклонения 21-летнего местного жителя от службы в армии.

Установлено, что решением призывной комиссии в 2019 году молодой человек был признан годным к воинской службе с незначительными ограничениями в связи с наличием заболевания. Не оспаривая диагноз, он обратился в суд с административным исковым заявлением о признании решения призывной комиссии незаконным. Судами первой и апелляционной инстанции его требования были отклонены, но для прохождения военной службы он не был направлен в связи с окончанием призывной кампании.

Аналогичным образом он оспаривал в суде решения призывной комиссии в 2020 году дважды, не предоставляя при этом сведений об ухудшении своего здоровья или о наличии других оснований для освобождения от службы в армии. Его требования были отклонены судом, но в связи с окончанием весенней и осенней призывных кампаний он вновь не был призван на военную службу.

По данному факту материалы проверки были направлены прокурором города в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина за уклонение от прохождения военной службы. По результатам расследования возбужденное по инициативе прокурора уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя признал призывника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.