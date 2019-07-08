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Новости. Общество
18:50, 08 Июля 2019

Прямая линия Парфенчикова по теме "Мусорная реформа" начинается

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Глава Карелии Артур Парфенчиков ждет вопросы по теме проведения в регионе мусорной реформы в соцсети "Вконтакте".

Начало эфира в 19-00. Следить за трансляцией, а также задать свои вопросы можно в официальном паблике "Республика Карелия".

В регионе в настоящее время идет работа по актуализации "Территориальной схемы обращения с отходами" и созданию ее электронной модели. 

В обсуждаемом сегодня проекте территориальной схемы предлагается поэтапное закрытие всех существующих свалок, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и строительство новых современных полигонов. Обсуждение проекта вызвало большой резонанс в обществе, в связи с чем главой Карелии принято решение выйти на горячую линию. 

"Необходимо давать понятные и конкретные разъяснения нашим жителям по мусорной реформе. Люди должны знать, по какой схеме предлагается строить систему обращения с твердыми коммунальными отходами в республике, что и как будет происходить с мусором на каждом этапе. Обеспокоенность граждан большая и справедливая, связана она, в первую очередь, с потребностью открытого и честного обсуждения. Готов в прямом эфире ответить на все вопросы", – рассказал ранее Артур Парфенчиков. 

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