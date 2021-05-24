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Проблемный участок федеральной трассы под Петрозаводском будет отремонтирован раньше срока, пообещал Парфенчиков

Новости. Общество
12:30, 25 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице рассказал о ремонте дороги на Суоярви.

«Сейчас рабочие ремонтируют участок от федеральной трассы „Подъезд к аэропорту“ до ипоселка Чалны. По графику работы должны быть завершены в августе, но подрядчик — компания „ПСК-Строитель“ — намерен выполнить их раньше. Также с опережением идет и реконструкция моста через реку Сяпся», — рассказал о деталях ремонта глава Карелии.

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По словам Артура Парфенчикова, в этом году Карелия получила дополнительные средства от правительства России на реализацию федеральной целевой программы развития республики. Часть этих средств будет направлена на ремонт еще одного проблемного участка Суоярвской трассы – с 25 по 33 километр. Работы планируется начать уже в этом году.

Глава региона напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать более 200 километров региональных трасс — на большинстве из них уже идут работы.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-25 12:32:26
Он и не был проблемным. Просто артурчику приспичило из аэропорта в чалну на оленях ездить.
Гость
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