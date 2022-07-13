Проблемой зловония в Петрозаводске займется специальная рабочая группа

В столице Карелии создана рабочая группа по вопросу устранения неприятного запаха на Ключевой.

В специальную рабочую группу, которая займется поиском источника зловония в Петрозаводске, вошли специалисты мэрии, депутаты Заксобрания и Петросовета, общественники, представители «Водоканала», а также сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Этой истории уже почти десять лет, но именно нынешним летом запах стал более интенсивным – при определенном ветре под его влияние попадают уже и другие районы города – Зарека, Кукковка, Центр. На прошлой неделе «Водоканал» организовал для жители Ключевой и журналистов экскурсию на канализационно-очистные сооружения. После нее одни посчитали, что причина запаха в производстве почвогрунта, которое организовано на КОСах, другие – решили, что «Водоканал» здесь ни при чем. Разбираться будем вместе. Вдумчиво и сосредоточенно», - пишет мэр города.

Первое заседание рабочей группы под руководством главы Петрозаводска состоится уже 1 августа в 16.00. Его можно будет увидеть в соцсети.

Ранее сообщалось, как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в Петрозаводске.